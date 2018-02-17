Светлана уже лет 15 не посещает магазины, рынки и торговые центры. Женщина говорит, что их ассортимент нагоняет на нее тоску. Бутики же ей не по карману. При этом едва ли не каждую неделю справляет обновку. Одежду секонд-хенд она начала покупать, еще будучи студенткой. Тогда, вспоминает гомельчанка, в пропахших пароформалином подвалах приходилось переворачивать горы тряпья, чтобы отыскать хоть что-то более-менее стоящее. Сегодня, по мнению женщины, ситуация изменилась в корне — и «секонды» превратились в солидные магазины с качественным товаром. Но не все — надо знать места.





Шопинг начинаем с самого большого магазина подержанной одежды в Гомеле — «Мегахенд». Находится он на самой окраине Сельмашевского микрорайона. Раньше здесь располагался мебельный салон, теперь огромную площадь в тысячу квадратных метров занимают только бэушные вещи. «Мегахенд» популярен прежде всего своей особенной системой скидок. Завоз товара осуществляется два-три раза в месяц. По субботам. В этот день одежду продают за полную стоимость. С третьего дня пребывания товара в магазине цена на него практически ежедневно уменьшается на 10%. В итоге к концу второй недели вещи отдают почти даром — с 90%-ной скидкой.

— Видела бы ты, какие «лексусы» в день привоза тут стоят. Вся парковка в крутых тачках. По субботам здесь все главные модники города. Потому что вещи очень стоящие, сплошные бренды. Но разгребают их в первые часы, — вводит в курс дела Светлана.





Мы же попали в не совсем удачное, по ее мнению, время. Сегодня скидка 70%, и лучшая часть ассортимента уже распродана. Зато на парковке просторно.

Светлана опытным взглядом пробегает по стойкам с одеждой и уже через пару минут удаляется в примерочную с пиджаком лимонного цвета.

— Посмотри, какой мягенький, между прочим, Zara! — демонстрирует лейбу девушка. — Со скидкой всего 6 рублей. Надо брать!





Следующий наш пункт — секонд-хенд с мотивирующим названием «Еще!» на проспекте Ленина. Правда, себе Света здесь редко что приобретает. А вот выбор мужской одежды тут ей нравится. Особенно, говорит, всегда хорош выбор джинсов, средняя цена — около 30 рублей за пару. Рубашки здесь стоят от 15 р., толстовки — по 20 р. Часто в «Еще!» Светлана покупает детские шапки. Цена — от 6 р. Сегодня она насмотрела необычное пальто с прорезями вместо рукавов. Жалко, что не подошло по размеру.













По соседству с «Еще!» расположился магазин под названием «Еврообувь». Оказывается, существуют отдельные обувные секонд-хенды: ношеная обувь приблизительно в два раза дешевле, чем новая. Женские кожаные сапоги — 80 рублей, обувь из текстиля в среднем рублей 30.





Товар без следов носки расположен отдельно. Фирменные кроссовки можно купить за 12 рублей, мокасины — за 10. Гроза маньяков — туфли-колючки — обойдутся в 30 рублей.





Чем ближе к рынку, тем больше «секондов» на квадратный километр городской площади: Stock House, Fashion House, «Мода Макс» и другие.

— Вообще нужно всегда знать и представлять, за чем ты идешь в «секонд»: например, четко за брюками или платьем. Потому что если не иметь цели, можно потерять в магазине кучу времени. Но я вообще люблю подолгу там сидеть, покопаться, осмыслить. «Секонд» — это целая философия, всегда такое удовольствие, азарт. Ведь никогда не знаешь, что тебе попадется в следующую минуту. Иногда такие вещи находишь, аж дух захватывает, — и Светлана вспоминает, как недавно отхватила пижаму-кигуруми в виде панды всего за 10 рублей и шикарное платье от Armani за 50 рублей.



Когда-то в Европе стоила 34 евро. Теперь у нас — 24 рубля

Отправляемся в «Европа Люкс» — один из первых секонд-хендов в городе, где товар начали аккуратно развешивать, а каждую вещь оценивать индивидуально. Света еще ни разу не уходила отсюда без покупки.

— Цены здесь выше, но и качество соответствующее, — обещает она, и мы закапываемся в пестрый разношерстный бездонный мир.

— Вот за что я люблю «секонд»! — и в руках Светы появляется необычная шапка-снеговик. — Даже если и не купишь, то хоть настроение такими вещами себе поднимешь. В наших магазинах разве такое возможно? У меня вообще стресс возникает, когда я в наши магазины захожу. Все серое, убогое и дорогое. А тут — всегда праздник! Ну посмотри на эти часы! Ну чудо же!









MEXX, Next, Mango, Adidas — мелькают в примерочной бирки. Подходят, конечно, не все вещи. Ненужное Светлана тут же отдает продавцу, а затем решает непростую дилемму: что же делать с десятью отлично севшими по фигуре кофточками? Начинается мучительный отбор. Еще через 20 минут в примерочной остаются два свитшота. За них Светлана отдала 50 рублей.

— Это дороже, чем в других «секондах», но все равно выгодно: таких вещей я нигде не найду.

Напротив «Европы Люкс» полгода назад открылся еще один гипермаркет бэушной одежды «Арена Макс». Здесь Света покупает брюки за 10 рублей. На днях была зарплата, и выкроить 50−60 рублей на обновки — святое!





Конечно, секонд-хенды выгодны не только покупателям, но и тем, кто их открывает. Иначе как объяснить увеличившееся в разы за последние пару лет число таких магазинов? Специалисты говорят, что связано это прежде всего с тем, что в последние годы для предпринимателей, занимающихся торговлей бэушной одеждой, сделали серьезные послабления: теперь, чтобы продавать секонд-хенд, достаточно лишь иметь сертификат о дезинфекции товара. К этому, уверяют продавцы бэушной одежды, поставщики подходят крайне серьезно: на сортировочных фабриках в Европе вещи тщательно обрабатывают в специальных дезинфицирующих газовых камерах, что избавляет одежду и обувь от насекомых, пылевых клещей, а также микроорганизмов, вызывающих кожные заболевания и грибок.

— Мы несколько лет торговали новыми вещами. Но последние события из жизни ипэшников, связанные с обязательной сертификацией, значительно усложнили жизнь. Поэтому многие решили перепрофилировать бизнес и сейчас занимаются именно «секондом», — рассказывает владелица небольшого магазина Алина. По ее словам, торговля бэушной одеждой тоже не приносит сверхприбыли, но проблем при этом значительно меньше. — Мы торгуем «секондом» хорошего качества, так называемым стоком. Цена 25-килограммового тюка таких вещей на оптовой базе обходится нам в 370−400 евро. Можно купить в три раза дешевле — но брендовых новых вещей в них тогда искать не стоит. Как правило, крупные магазины смешивают дешевый товар со стоковым и этим самым привлекают покупателей.



