Магазины секонд-хенд в Витебске есть почти на каждой улице. Насколько востребованы у горожан точки с подержанной одеждой, можно ли там найти хорошие вещи и сколько при этом сэкономить? Походили по нескольким «секондам».





«В секонд-хендах экономим на путешествия»

Витеблянка Елена одевает всю семью в секонд-хендах уже 6 лет. Побывала почти во всех подобных магазинах в Витебске, знает их особенности, ценовую политику, все плюсы и минусы.

— Я начала ходить по «секондам», когда родился младший ребенок. Дети растут быстро, а одежда для них дорогая. Сейчас совершаю такой шопинг 2−4 раза в месяц. В обычных магазинах из одежды покупаю только белье и носки. Это сумасшедшая экономия на шмотках! А сэкономленные деньги мы с мужем с успехом тратим на путешествия.

Собеседница отмечает, что нынешние секонд-хенды сильно отличаются от тех, какими они были лет 20 назад.

— У многих сложился стереотип, что здесь какие-то рваные тряпки. Нет, сейчас это современные магазины, где нередко встречаются брендовые вещи. И они достаются тебе почти даром.

Елена с удовольствием перечисляет последние обновки:

— Рубашка бренда Zara — за 90 копеек. Рыженькая, оригинальная — все, как я люблю! А в целом тогда в «Мега Хенде» мы с дочкой купили штук 15 вещей за 7,5 рубля. В тот день там была 90% скидка. В одну из «секондовских» точек на Смоленском рынке пришла с мыслью купить себе куртку не дороже 30 рублей. В итоге взяла не одну, а две — по 9 рублей за каждую. В «Мода Максе» увидела отличные классические брюки для мужа. Отдала меньше 5 рублей. А в «Гардеробе» в воскресенье, когда там пик скидок, купили подруге удлиненную утепленную куртку — за 4 рубля 20 копеек. Прошу заметить, итальянскую! Однажды была по делам в агрогородке Октябрьская. Оказывается, и там появился секонд-хенд. Зашла, хоть в кошельке было последних 5 рублей. И что — купила на них отличный гольф и вельветовую рубашку! А малышам в таких магазинах вообще покупать милое дело: вещи обходятся чуть ли не в рубль-два. Люблю заходить в детский «секонд» на улице Зеньковой.

Женщина делится лайфхаками, как искать вещи в таких магазинах:

— Знакомые часто спрашивают: «Лена, где ты купила такую стильную вещь?!» — «В „секонде“, за 3 копейки». — «Ну не знаю, как ты умудряешься там что-то находить? Я, как ни зайду, там одно затрапезное тряпье висит». Всем советую: чтобы что-то в «секонде» найти, туда надо ходить ре-гу-ляр-но. И знать конкретно: за чем ты идешь. Например, я знаю: мне нужна ветровка с капюшоном. Захожу в «Сто фасонов» в день, когда там максимальная скидка, и вижу — вот она висит, моя куртка. Всего за 1 рубль 60 копеек! Кроме того, надо ориентироваться, где и какие скидки. Многие магазины, если им оставить свой номер телефона, присылают смс-ки, когда у них скидки и акции. Я подписана на рассылку нескольких самых любимых «секондов».





По мнению Елены, самое главное в таком шопинге — не конфузиться.

— Если ты, не стесняясь, ищешь, пересматриваешь, роешься, то обязательно найдешь что-то классное! И не надо брезговать. У нас и так происходит круговорот одежды в природе: кто-то похудел-располнел-вырос — и передал шмотки тому, кому они подходят. Так и тут: я купила вещь в «секонде», постирала — и мне все равно, что кто-то до меня ее носил.

По обычным магазинам Елена уже почти не ходит.

— Купила как-то классическое деловое пальто. Выхожу довольная. И тут идет мне навстречу тетенька в точно таком же пальто. Носить мне его перехотелось, пришлось сбыть. А вещь из «секонда» — гарантия, что ты не будешь на кого-то похожа. Нужно очень сильно постараться, чтобы найти вторую такую же.

Елена заметила, что в последнее время в Витебске уменьшилось количество ювелирных магазинов, зато увеличилось число секонд-хендов.

— Это многое говорит про достаток жителей города, — считает женщина.

По «наводке» Елены и других завсегдатаев подобных торговых точек мы побывали в нескольких популярных секонд-хендах в центре города — рядом с площадью Победы.

«Ходить по «секондам» заставляет жизнь

«Сто фасонов» на улице Ленина — один из самых больших секонд-хендов в Витебске. И, как делятся знающие люди, — один из самых посещаемых: здесь чаще всего можно встретить брендовые вещи европейских марок. Например, Adidas, Levi’s, Wrangler, H&M, Zara, Next, Jack&Jones, Helly Hansen, Tom Tailor и др.





Магазин предлагает стоковую одежду и секонд-хенд для мужчин, женщин и детей. Бывает и сезонная обувь. Можно найти предметы домашнего обихода (одеяла, пледы, коврики, подушки, постельное белье), аксессуары, сумки.

Новое поступление — ориентировочно каждые три недели. Скидки: от 20 до 90% в течение этого времени.

15 февраля, когда мы сюда заглянули, действовала 80%-ная скидка. Возле двери объявление — через день, 17 февраля, ассортимент обновят. Поэтому на финальной распродаже, когда можно отхватить хорошую вещь за копейки, в магазине многолюдно.

Кто-то ходит по торговому залу, приценивается: на каждой вещи — ярлычок со стоимостью. Человек десять уже определились и стоят в очереди в примерочные кабинки (их здесь пять). У каждого в руках — ворох одежды.

В очереди — не одни женщины, есть и мужчина. Держит 4 джемпера. Покупателя зовут Дмитрий, и он тут с женой.

— Взял вот примерить несколько теплых вещей, чтобы доходить зиму. По габаритам я большой человек, и в обычных магазинах, на рынках одежда на меня все-таки дороговата. Жена раньше ходила в другой «секонд», а в последнее время открыла «Сто фасонов». Постоянно подберет тут что-то и себе, и дочкам. Была здесь вчера, но не рискнула покупать одежду для меня на глаз. Поэтому сегодня мы приехали вместе. Пока я в очереди, она выбирает что-то детям. Вика, подойди, пожалуйста! — зовет мужчина супругу.

Среди вещей, которые держит Виктория, в глаза бросается лямка розового бюстгальтера.

— Я спокойно покупаю здесь и белье, — говорит молодая женщина. — Никакой брезгливости, постираю вещь — и ношу спокойно. Вообще в этом магазине меня привлекают скидки, об этом сообщают в смс. Заметила, что здесь выгодно покупать джинсы: они намного лучшего качества, чем на рынке, и в скидочный день их можно купить за 8−10 рублей. Сейчас вот нашла дочке хорошие леггинсы для тренировок — всего за 2 рубля, а вообще они стоят 10−12 рублей.

— Ходить по секонд-хендам людей заставляет жизнь. Здесь можно серьезно сэкономить, — поддерживает муж.





У Риты в руках — 10 вещей, это максимальное количество, которое можно взять в примерочную.

— Сейчас примерю и кофточки, и пиджачки. Люблю этот магазин и часто здесь бываю. Очень нравится персонал — девочки всегда подскажут, помогут определиться. Кроме одежды, покупаю тут постельное белье. У меня папа — лежачий больной, перестилать постель ему нужно часто. Где, спрашивается, я еще куплю пододеяльник за 3 рубля 40 копеек? Причем он нормальный, чистый, хоть в ожоговое отделение можно отдать.

Директор магазина: «Все, что на мне надето, — секонд-хенд»

— Раньше у нас было два магазина, но один — на улице Чкалова, к сожалению, пришлось закрыть, — рассказывает директор и владелица Татьяна Шабеко. — Возможно, товар нам обходится чуть дороже по себестоимости, но зато он качественный. Закупки делаем в основном на белорусских оптовых предприятиях. Поставщики — Италия, Польша, другие страны. Стараемся держать высокую планку и в ассортименте. Работаем с каждой вещью. Если у нее есть дефект, то оповещаем об этом на ценнике. На недостаток покупателей не жалуемся. Люди приходят и в дни обновлений, и в другое время. Брендовые вещи в отличном состоянии разбирают, даже не дожидаясь скидки.

Владелица магазина признается, что все, в чем она пришла сегодня на работу, кроме обуви, — из собственного секонд-хенда:

— Мой гардероб на 95% состоит из бывших в употреблении вещей. Не вижу смысла тратить на одежду большие деньги. Зачем платить за вещь тысячу, если я могу купить ее у себя за 20 рублей?

«Беру сыну брюки — для дачи, но не скажу, что они из «секонда»

Через остановку — магазин «Мода Макс». Товар в основном из Англии. Здесь одежда для всей семьи. Можно найти и обувь.





Одежду продают на вес. В зале в свободном доступе есть весы. Товар делится на две категории — обычный и класса «люкс». Последний — с минимальным износом.

Стоимость зависит от веса и дня недели. Цена за килограмм обычной одежды в день нового привоза составляет 37 рублей. Потом она ежедневно уменьшается и через неделю (за день до обновления) составляет 5 рублей за килограмм. Получается, что одна и та же вещь ежедневно теряет в цене от 20 до 50%. Одежда класса «люкс» в день обновления стоит 69 рублей за килограмм, через неделю ее стоимость снижается до 37 рублей.

В Витебске — пять магазинов «Мода Макс». В точке на Московском проспекте обновление ассортимента — по вторникам, на улице Кирова — по средам, на улице Генерала Маргелова — по четвергам, на проспекте Черняховского — по пятницам, на улице Богатырева — по субботам. Товар категории «люкс» обновляют на следующий день.

Заведующая магазином на проспекте Черняховского Елена Стригалева говорит:

— Сегодня — четверг, самый скидочный день, когда обычная одежда у нас стоит 5 рублей за килограмм. Завтра привезут уже новый товар. Кто наш типичный покупатель? Сложно сказать. У нас можно одеть всю семью — от младенцев до бабушек-дедушек. Поэтому к нам приходят люди самого разного возраста, пола и достатка. Многие, по нашим наблюдениям, становятся постоянными покупателями.

Пенсионерка Лариса Петровна выбирает сыну брюки.

— Возьму вот эти, для работы на даче — вполне подойдут. Но не признаюсь сыну, что купила в секонд-хенде. А вдруг тогда не захочет носить? Скажу, что брюки отдал родственник. А вообще товар тут неплохой, я захожу сюда иногда. Сегодня пришла, так как тут максимальные скидки.

Мы заметили, что многие покупатели все же стесняются того, что ходят в секонд-хенд. Такие люди старательно следили за тем, чтобы не попасть в кадр. Некоторые подходили и прямо просили, чтобы их не фотографировали.

О некоторых других магазинах секонд-хенда в областном центре мы писали здесь .