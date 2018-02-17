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Теннисные сборные Беларуси лишились своих капитанов из-за поражений
17.02.2018 10:53 — Разное | Ежедневник
sb.by
Это решение было принято расширенным бюро правления Белорусской теннисной федерации во главе с Сергеем Тетериным.
Как сообщается, главной темой заседания стало подведение итогов выступления национальной мужской и женской команд в рамках Кубка Дэвиса и Кубка Федерации в феврале 2018 года.
В ходе заседания, капитан мужской национальной команды в розыгрыше Кубке Дэвиса Владимир Волчков и женской национальной команды в Кубке Федерации Эдуард Дубров были освобождены с занимаемых постов. Главному тренерскому совету РОО "БТФ" поручено в месячный срок предоставить кандидатуры капитанов обеих сборных.
Напомним, что мужская команда Беларуси 2-3 февраля в городе Санкт-Пельтен, Австрия, в рамках матча 1 круга I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса уступила сборной Австрии со счетом 0:5, а женская национальная сборная в матче 1 круга Мировой группы Кубка Федерации, который прошел в Минске 10-11 февраля, проиграла команде Германии – 2:3.
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Это решение было принято расширенным бюро правления Белорусской теннисной федерации во главе с Сергеем Тетериным.
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