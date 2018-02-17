Теннисные сборные Беларуси лишились своих капитанов из-за поражений

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Это решение было принято расширенным бюро правления Белорусской теннисной федерации во главе с Сергеем Тетериным.

Как сообщается, главной темой заседания стало подведение итогов выступления национальной мужской и женской команд в рамках Кубка Дэвиса и Кубка Федерации в феврале 2018 года.

В ходе заседания, капитан мужской национальной команды в розыгрыше Кубке Дэвиса Владимир Волчков и женской национальной команды в Кубке Федерации Эдуард Дубров были освобождены с занимаемых постов. Главному тренерскому совету РОО "БТФ" поручено в месячный срок предоставить кандидатуры капитанов обеих сборных.

Напомним, что мужская команда Беларуси 2-3 февраля в городе Санкт-Пельтен, Австрия, в рамках матча 1 круга I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса уступила сборной Австрии со счетом 0:5, а женская национальная сборная в матче 1 круга Мировой группы Кубка Федерации, который прошел в Минске 10-11 февраля, проиграла команде Германии – 2:3.