«Вы бы видели, что здесь творится в день привоза», — рассказывает продавец брестского секонд-хенда «Хэппи Бум» Марина. «Знали бы вы, какие „лексусы“ в день привоза тут стоят. Вся парковка в крутых тачках. По субботам здесь все главные модники города», — вторит завсегдатай гомельских «секондов» Светлана. TUT.BY познакомился с ассортиментом региональных и минских «секондов», где топовый «шмот» соседствует с «поношкой», а из-за хорошей блузки известного лэйба могут поругаться обеспеченная бизнеследи и разнорабочая с зарплатой ниже среднегородской. Здесь можно найти кофту на уценке с дыркой подмышкой, а можно откопать почти новую сорочку Ralph Lauren за 12 рублей, а еще рубашку Hugo Boss или джинсы Levi’s не дороже 25-ти. Но некоторые приходят в секонд не за брендовой одеждой — а не от хорошей жизни.





«Это раньше люди „секондов“ стеснялись, сейчас — нет»

Клиентов секонд-хенда «Хэппи Бум» на улице Гоголя в Бресте встречает продавец Марина. На ней — черный пуловер, темные джинсы. Все — из магазина, в котором она торгует. По словам девушки, обычно наплыв клиентов наблюдается в день привоза и дни скидок. Размер дисконта бывает разным: 20, 50, 70%. Периодически проходят дни тотальной распродажи — весь товар по 2 рубля. О грядущих акциях клиентов предупреждают смс-рассылкой, подписаться можно на кассе.

— Очередь под дверями стоит. Мы в 10.00 открываемся, а в 9.30 уже очередь, — объясняет девушка.

Дни распродаж и поступления нового товара в «Хэппи Буме» напоминают «черные пятницы» в США: толпа забегает в торговый зал и несется к полкам. Один раз даже стекло в двери разбили.





— У нас вещи идут из Европы. Бывают хорошие брендовые вещи почти новые, попадаются вообще новые — с этикеточкой. Здесь много интересного. Бывает, Calvin Klein попадается.

По наблюдению продавца, в дни привоза молодежь забегает выискать бренды, люди постарше же больше обращают внимания на состояние.

— К нам приходят студенты, пенсионеры и даже обеспеченные люди на хороших автомобилях приезжают. Я смотрю девушка приехала на Mercedes, зашла к нам, что-то купила и ушла. Это раньше люди «секондов» стеснялись, сейчас — нет. Здесь можно купить хорошую вещь за копейки. Даже ругаются иногда за хорошую вещь: мол, я первая взяла, нет, я!

Марина говорит, что охотники за брендами «тарятся» в «секондах» не только для себя: хорошую вещь можно постирать, а затем перепродать с неплохой накруткой.





Репортаж из брестских секонд-хендов читайте здесь .

«Даже на последних распродажах можно найти вполне достойные вещи»

«Смотри, как я выбираю здесь одежду. По воротничкам. Важно, чтобы они были не сильно ношенные», — парень в одном из гродненских секонд-хендов сразу же вводит в курс дела: с катышками не брать, ткань проверять на ощупь. Говорит, что среди прочего здесь можно найти брендовые вещи за смешные деньги. Главное — хорошо поискать.

— Эта рубашка не пойдет, этот свитер растянут, — парень шустро перебирает вещи на вешалках, выуживая то, что может ему подойти. В руках — трикотажные байки, модные свитшоты и несколько маек. — Я практически все покупаю в «секондах». При выборе обращаю внимание на плотность трикотажа, фасон, цвет и воротнички — на них не должно быть катышков. Вот и вся премудрость. Мне много не надо — несколько штанов и теплые свитера. Кстати, все, что на мне сейчас — нашел в берлинских сквотах. Даже эти теплые кроссовки. В магазинах с новой одеждой вообще не тарюсь.

Миша объясняет: одежду в секонд-хендах покупает из-за экологии. На производство новых маек и рубашек тратятся дополнительные природные ресурсы, а на «бэушную» одежду — нет.

В магазинах подержанной одежды можно выискать и брендовые вещи, говорит администратор Елена, сходу показывая нам мужские рубашки Hugo Boss и Levi’s. Цены — 15−25 рублей.





— Это в день привоза. А ведь дальше будут скидки, которые у нас доходят до 70%. И даже на последних распродажах можно найти вполне достойные вещи, — говорит девушка.

В привоз покупателей в магазине больше, чем в дни «простых» распродаж. А когда всю одежду продают по 1,5 рубля, здесь просто не протолкнуться.

Средний чек в «привозной» день — примерно 70 рублей. За эти деньги можно купить, например, женские джинсы, рубашку и две майки. Или платье и свитер. Правда, есть и цены, которые неприятно удивляют. Вот простенькая женская вязаная кофта — а стоит 50 рублей. Продавец говорит, что вещь скорее всего новая и в идеальном состоянии.

— Есть люди, которые приходят в день привоза, выбирают себе какие-то вещи, меряют их, а потом оставляют и ждут распродажу. Но это как повезет: если вещь хорошая — а часто бывают с этикетками, — то она вряд ли залежится.





Вещи в гродненские «секонды» чаще всего привозят из Голландии и Англии. Реже — из Франции и Италии. По словам продавцов, брендовые и новые вещи с этикетками могут стоить дороже, чем ношеные. Например, если мужская рубашка ноу-нейм легкой степени бэушности стоит 15−20 рублей, то Hugo Boss — 24−30. Но «фирменность» вещи — не главный показатель в определении ее цены. В первую очередь смотрят на качество товара и заношенность, поэтому вещь без катышков и затертостей малоизвестного производителя может стоить дороже, чем «поношенный Armani».





В гродненских «секондах», кстати, можно купить даже свадебные платья и карнавальные костюмы. Когда в первый раз среди прочих вещей привезли белоснежные наряды невесты, продавцы сомневались, что на такой товар будет спрос. Ну кто, казалось бы, будет искать свадебное платье в секонд-хенде? Однако не залежались.

Репортаж из гродненских секонд-хендов читайте здесь .

«Какие „лексусы“ в день привоза стоят! По субботам здесь все главные модники города»

Светлана из Гомеля уже лет 15 не посещает магазины, рынки и торговые центры. Женщина говорит, что их ассортимент нагоняет на нее тоску. Бутики же ей не по карману. Одежду секонд-хенд она начала покупать еще будучи студенткой. Тогда, вспоминает гомельчанка, в пропахших пароформалином подвалах приходилось переворачивать горы тряпья, чтобы отыскать хоть что-то более-менее стоящее. Сегодня, по мнению женщины, ситуация изменилась в корне — и «секонды» превратились в солидные магазины с качественным товаром.





Шопинг начинаем с самого большого магазина подержанной одежды в Гомеле — «Мегахенд». Находится он на самой окраине Сельмашевского микрорайона. Раньше здесь располагался мебельный салон, теперь огромную площадь в тысячу кв. м. занимают только бэушные вещи. «Мегахенд» популярен прежде всего своей особенной системой скидок. Завоз товара осуществляется два-три раза в месяц. По субботам. В этот день одежду продают за полную стоимость. С третьего дня пребывания товара в магазине, цена на него практически ежедневно уменьшается на 10%. В итоге к концу второй недели вещи отдают почти даром — с 90%-ной скидкой.

— Видела бы ты, какие «лексусы» в день привоза тут стоят. Вся парковка в крутых тачках. По субботам здесь все главные модники города. Потому что вещи очень стоящие, сплошные бренды. Но разгребают их в первые часы, — вводит в курс дела Светлана.





А вот в Гомеле магазин под названием «Еврообувь». Оказывается, существуют и отдельные обувные секонд-хенды: ношеная обувь приблизительно в два дешевле, чем новая. Женские кожаные сапоги — 80 рублей, обувь из текстиля в среднем рублей 30. Товар без следов носки расположен отдельно. Фирменные кроссовки можно купить за 12 рублей, мокасины — за 10. Гроза маньяков — туфли-колючки — обойдутся в 30 рублей.





— Вообще нужно всегда знать и представлять, зачем ты идешь в «секонд»: например, четко за брюками или платьем. Потому что если не иметь цели, можно потерять в магазине кучу времени. Но я вообще люблю подолгу там сидеть, покопаться, осмыслить. «Секонд» — это целая философия, всегда такое удовольствие, азарт. Ведь никогда не знаешь, что тебе попадется в следующую минуту. Иногда такие вещи находишь, аж дух захватывает, — и Светлана вспоминает, как недавно отхватила пижаму-кигуруми в виде панды всего за 10 рублей и шикарное платье от Armani за 50 рублей.

— В наших магазинах разве такое возможно? У меня вообще стресс возникает, когда я в наши магазины захожу. Все серое, убогое и дорогое. А тут — всегда праздник!





Репортаж из гомельских секонд-хендов читайте здесь .

«Помню, как в „секонде“ около площади Победы продавали кучу натуральных шуб»

Около выхода из метро Малиновка в Минске расположено сразу пять «секондов» — все магазины можно обойти за 15 минут. В одном из них сегодня последний день перед обновлением товара — помещение просторное, но часть вешалок уже пустует. Оставшийся товар продают по бросовым ценам.





На одной из стоек висит лист с надписью «все по 50 копеек». Однако качество вещей за такую цену оставляет желать лучшего: например, на черном женском пиджаке с надписью «Made in Britain» красуется пятно от краски, рядом висит несколько рубашек с дырками и застиранный женский бюстгальтер. Рядом стоит коробка «1 рубль/единица», где осталось несколько шапок маленького размера.

Детские вещи также продаются по символическим ценам. Ценовой рекорд — детская спортивная майка в хорошем состоянии за 40 копеек. Рядом варианты по 1,3 рубля, 2,3 рубля, 2,7 рубля. Среди мужских сорочек нет вариантов дороже 20 рублей — в среднем вещь стоит 10−12 рублей. А вот выбор обуви небольшой, остались только разношенные и старомодные модели. Коричневые ботинки из натуральной кожи, например, стоят 4 рубля 10 копеек, но выглядят не очень презентабельно — заломы и сношенная подошва сразу бросаются в глаза.

Покупателей перед сменой товара в магазине немного.

— Живу рядом, захожу уже по привычке. Если честно, стараюсь себя держать в руках и не покупать лишнее, — рассказывает женщина, представившаяся Ольгой. — Мы с дочкой-студенткой раньше делали набеги на «секонды» и приносили домой кучу вещей. Но половина так и оставалась лежать в шкафу.

Ольга объясняет, что сейчас она борется с желанием купить вещь только из-за того, что та «крайне дешево стоит». Женщина даже выработала правило — если хочется уйти из секонда с новой вещью, нужно прикинуть: «А взял бы я такую же, но в десять раз дороже?». Если ответ утвердительный, можно брать.

— Видишь рубашечку, глядишь на цену, а там пять рублей. Сразу мысль — это как две пачки макарон купить. А о том, что ты эту вещь никогда не наденешь, даже не задумываешься. Так и скапливается куча ненужных тряпок, которые потом раздаешь или выкидываешь, — рассуждает Ольга.

Елизавета, подруга Ольги, рассказывает, что в «секондах» она закупается часто.

— С мужской одеждой вообще проблем нет, почти в каждом секонде можно выбрать несколько рубашек в отличном состоянии. Вот уже с женскими кофточками проблем больше — то катышки, то затяжки. Но периодически попадаются отменные вещи, в которых и на работу, и в театр не стыдно выйти.

Среди вещей попадаются действительно интересные — например, фирменный жилет «River island», на подкладке которого изображена картина. Он тоже стоит 50 копеек — дешевле, чем жетон в метро.

Есть в магазине вещи подороже — женское платье «Laura Ashley» обойдется в 17 рублей 60 копеек, а платье фирмы «Next» — в 16 рублей 90 копеек. Пиджак в клетку стоит 6,2 рубля, горчичный джемпер «Esprit» — 8,7 рубля. Экстравагантная леопардовая рубашка продается за 11.50 рубля, а фирменная ветровка «Adidas» — за 16,2 рубля.

— Сегодня просто день перед сменой товара, поэтому все так дешево. Обычно к этому моменту в секонде остается всякий шлак. Уже завтра завезут кучу других вещей, тогда ценник сразу поменяется, а с ним и качество одежды, — объясняет студентка Алеся.

Девушка рассказывает, что в секонды заходит часто — «слава богу, их хватает», — но обычно выбирает дни завоза.

— Мне не нужно искать самые дешевые вещи, лишь бы что-то надеть. В основном рассматриваю необычную, брендовую одежду. Помню, как в «секонде» около площади Победы продавали кучу натуральных шуб. Еще закупаюсь спортивными вещами — недавно взяла фирменную «найковскую» олимпийку за 20 рублей. В магазине она стоит сто, может быть, даже дороже.

«Вот отглажу хорошенько и будет просто класс»

Могилеву по-прежнему не везет на фирменные магазины одежды крупных мировых брэндов, аутлеты и настоящие распродажи в торговых центрах. Рынок отреагировал мгновенно — «расцвел» секонд-хендами.





— У меня примерно половина гардероба — это вещи, купленные в «секонде», — рассказывает могилевчанка Анастасия. И показывает: — Вот, свитер на мне из «секонда», рублей 20 стоил, джинсы — тоже, но цену не помню.

Они с мужем уже почти два года обновляют гардероб в секонд-хенде — с момента, как стали жить отдельно от родителей. Разве что нижнее белье, носки, шапки и обувь покупают новыми. Правда, недавно купили в «своем любимом секонде» новые кеды. Мужские — за 25 рублей, женские из натуральной замши — за 37.

— За такую цену обувь можно купить только на рынке, но ее относишь месяц-два — развалится, — уверена Анастасия.

Говорят, чтобы найти в секонд-хенде что-то стоящее, нужны сноровка и иногда даже талант. А еще — хороший глазомер, чтобы сразу определять, стоит ли брать вещь в примерочную. Это не про нас. Взгляд цепляется за теплые вязаные свитера и кардиганы — сплошь в затяжках и кажущиеся безразмерными. Странного фасона платья и сарафаны переплюнули разве что несколько пар обуви ну очень смелого дизайна. Но довольные лица покупателей на кассе говорят, что мы точно что-то упускаем.

Окей, начинаем сначала. Классический светло-серый тренч сегодня стоит не 36 рублей, а 7,2 рубля — можно было бы взять, если бы подошел размер. Рубашки в полоску — тренд весны-2018! — за 3 рубля (без скидки — 15). Серая блузка с жабо от H&M — 2,7 рубля (13,5 рублей без скидки). Или вот: пиджак в морском стиле от Bershka за 3,6 (18) рублей, рядом — классический серый от Next — 4,2 рубля.





— Вы это берете? — спрашивает молодая женщина, указывая на джинсовую куртку Mexx, пока мы пытаемся осознать, что она сегодня стоит не 16,5 рублей, а 3,3 рубля. — Ну да, не ваш размер. А мне как раз. Вот отглажу хорошенько и будет просто класс.

Девушка представляется Анной, говорит, что секонд-хенд — спасение для семьи. Новые детские вещи стоят очень дорого для семейного бюджета, а сын растет быстро.

— Менять его гардероб полностью каждый полгода — это же разориться можно, — говорит молодая мать, снимая с вешалки детские джинсы. Их обычная цена — 7 рублей, с сегодняшней скидкой — 1,4 рубля. — Посмотрите, какой хороший комбинезон! Он сегодня не больше 4 рублей стоить будет. Эх, жаль, для моего Тёмы он уже маловат.

На вопрос о гигиеничности «бэушной» одежды для детей Анна отмахивается:

— Ну, передают же друг другу и по наследству пеленки-распашонки! И ничего, все живы. К тому же в «секондах» всегда серьезная обработка вещей идет. Да и дома я их перестирываю. Мой сын в садике микробов больше хватает, чем от такой одежды.

Вероника пришла за мужским костюмом — «дед заказал пиджак».

— С сегодняшней скидкой мужской костюм в 6 рублей обойдется — это же смех, а не цена. Можно два брать, если по размеру подойдут. Да, дед знает, что я собираюсь покупать вещи в «секонде». Его устраивает цена. Я когда сказала, сколько стоит новый пиджак в магазине, он ответил: «С такими ценами не то, что жить — помирать страшно».

— Купила только маленькое черное платье-бюстье всего за 6 рублей. Пойду в нем к тете на юбилей. А потом можно и в офис с пиджаком носить, — радуется еще одна покупательница на выходе из магазина. — «Секонды», помню, были раньше очень популярны. И вот снова открываются и открываются. С одной стороны, это плохой знак — того, что у людей нет денег. А с другой — вот она, реальная цена куску ткани, который ты выбросишь через год.

Репортаж из могилевских секонд-хендов читайте здесь .

«В секонд-хендах экономим на путешествия»

Витеблянка Елена одевает всю семью в секонд-хендах уже 6 лет. Побывала почти во всех подобных магазинах в Витебске, знает их особенности, ценовую политику, все плюсы и минусы.

— Я начала ходить по «секондам», когда родился младший ребенок. Дети растут быстро, а одежда для них дорогая. Сейчас совершаю такой шопинг 2−4 раза в месяц. В обычных магазинах из одежды покупаю только белье и носки. Это сумасшедшая экономия на шмотках! А сэкономленные деньги мы с мужем с успехом тратим на путешествия.

Елена говорит, что нынешние секонд-хенды сильно отличаются от тех, какими они были лет 20 назад.

— У многих сложился стереотип, что здесь какие-то рваные тряпки. Нет, сейчас это современные магазины, где нередко встречаются брендовые вещи. И они достаются тебе почти даром.

Женщина делится лайфхаками, как искать вещи в таких магазинах:

— Знакомые часто спрашивают: «Лена, где ты купила такую стильную вещь?!» — «В „секонде“, за 3 копейки». — «Ну не знаю, как ты умудряешься там что-то находить? Я, как ни зайду, там одно затрапезное тряпье висит». Всем советую: чтобы что-то в «секонде» найти, туда надо ходить ре-гу-ляр-но. И знать конкретно: за чем ты идешь. Например, я знаю: мне нужна ветровка с капюшоном. Захожу в «Сто фасонов» в день, когда там максимальная скидка, и вижу — вот она висит, моя куртка. Всего за 1 рубль 60 копеек! Кроме того, надо ориентироваться, где и какие скидки. Многие магазины, если им оставить свой номер телефона, присылают смс-ки, когда у них скидки и акции. Я подписана на рассылку нескольких самых любимых «секондов».





По мнению Елены, самое главное в таком шопинге — не конфузиться.

— Если ты, не стесняясь, ищешь, пересматриваешь, роешься, то обязательно найдешь что-то классное! И не надо брезговать. У нас и так происходит круговорот одежды в природе: кто-то похудел-располнел-вырос — и передал шмотки тому, кому они подходят. Так и тут: я купила вещь в «секонде», постирала — и мне все равно, что кто-то до меня ее носил.

По обычным магазинам Елена уже почти не ходит.

— Купила как-то классическое деловое пальто. Выхожу довольная. И тут идет мне навстречу тетенька в точно таком же пальто. Носить мне его перехотелось, пришлось сбыть. А вещь из «секонда» — гарантия, что ты не будешь на кого-то похожа. Нужно очень сильно постараться, чтобы найти вторую такую же.

Елена заметила, что в последнее время в Витебске уменьшилось количество ювелирных магазинов, зато увеличилось число секонд-хендов.

— Это многое говорит про достаток жителей города, — считает женщина.

«Сто фасонов» на улице Ленина — один из самых больших секонд-хендов в Витебске. И, как делятся знающие люди, — один из самых посещаемых: здесь чаще всего можно встретить брендовые вещи европейских марок. Например, Adidas, Levi’s, Wrangler, H&M, Zara, Next, Jack&Jones, Helly Hansen, Tom Tailor и др.





В очереди в примерочную есть и мужчина. Держит 4 джемпера. Покупателя зовут Дмитрий, и он тут с женой.

— Взял вот примерить несколько теплых вещей, чтобы доходить зиму. По габаритам я большой человек, и в обычных магазинах, на рынках одежда на меня все-таки дороговата. Жена раньше ходила в другой «секонд», а в последнее время открыла «Сто фасонов». Постоянно подберет тут что-то и себе, и дочкам. Была здесь вчера, но не рискнула покупать одежду для меня на глаз. Поэтому сегодня мы приехали вместе. Пока я в очереди, она выбирает что-то детям. Вика, подойди, пожалуйста! — зовет мужчина супругу.

Среди вещей, которые держит Виктория, в глаза бросается лямка розового бюстгальтера.

— Я спокойно покупаю здесь и белье, — говорит молодая женщина. — Никакой брезгливости, постираю вещь — и ношу спокойно. Вообще в этом магазине меня привлекают скидки, об этом сообщают в смс. Заметила, что здесь выгодно покупать джинсы: они намного лучшего качества, чем на рынке, и в скидочный день их можно купить за 8−10 рублей. Сейчас вот нашла дочке хорошие леггинсы для тренировок — всего за 2 рубля, а вообще они стоят 10−12 рублей.

— Ходить по секонд-хендам людей заставляет жизнь. Здесь можно серьезно сэкономить, — поддерживает муж.

У Риты в руках — 10 вещей, это максимальное количество, которое можно взять в примерочную.

— Сейчас примерю и кофточки, и пиджачки. Люблю этот магазин и часто здесь бываю. Очень нравится персонал — девочки всегда подскажут, помогут определиться. Кроме одежды, покупаю тут постельное белье. У меня папа — лежачий больной, перестилать постель ему нужно часто. Где, спрашивается, я еще куплю пододеяльник за 3 рубля 40 копеек? Причем он нормальный, чистый, хоть в ожоговое отделение можно отдать.

Владелица этого магазина Татьяна Шабеко признается, что все, в чем она пришла сегодня на работу, кроме обуви, — из собственного секонд-хенда:

— Мой гардероб на 95% состоит из бывших в употреблении вещей. Не вижу смысла тратить на одежду большие деньги. Зачем платить за вещь тысячу, если я могу купить ее у себя за 20 рублей?

Репортаж из витебских секонд-хендов читайте здесь .





25-килограммовый тюк хорошего секонд-хенда на оптовой базе — 370−400 евро

Конечно, секонд-хенды выгодны не только покупателям, но и тем, кто их открывает. Иначе как объяснить увеличившееся в разы за последние пару лет число таких магазинов? Специалисты говорят, что связано это, прежде всего, с тем, что в последние годы для предпринимателей, занимающихся торговлей бэушной одеждой, сделали серьезные послабления: теперь, чтобы продавать секонд-хенд, достаточно лишь сертификата о дезинфекции товара. К этому, уверяют продавцы бэушной одежды, поставщики подходят крайне серьезно: на сортировочных фабриках в Европе вещи тщательно обрабатывают в специальных дезинфицирующих газовых камерах, что избавляет одежду и обувь от насекомых, пылевых клещей, а также микроорганизмов, вызывающих кожные заболевания и грибок.

— Мы несколько лет торговали новыми вещами. Но последние события из жизни ипэшников, связанные с обязательной сертификацией, значительно усложнили жизнь. Поэтому многие решили перепрофилировать бизнес и сейчас занимаются именно «секондом» — рассказывает владелица небольшого магазина в Гомеле Алина. По ее словам, торговля бэушной одеждой тоже не приносит сверхприбыли, но проблем при этом значительно меньше. — Мы торгуем «секондом» хорошего качества, так называемым «стоком». 25-килограммовый тюк таких вещей на оптовой базе обходится нам в 370−400 евро. Можно купить в три раза дешевле — но брендовых новых вещей в них тогда искать не стоит. Как правило, крупные магазины смешивают дешевый товар со стоковым, и этим самым привлекают покупателей.