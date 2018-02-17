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В досрочном голосовании в Беларуси за четыре дня приняло участие 27 процентов избирателей

17.02.2018 12:02 — Разное | Ежедневник  
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В досрочном голосовании в Беларуси за четыре дня приняло участие 27 процентов избирателей

dev.mir24.tv

За четыре дня досрочного голосования участие в выборах депутатов местных Советов Беларуси приняли 27,03% внесенных в списки избирателей.

Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

В Брестской области 13-16 февраля проголосовали 24,18% избирателей, в Витебской - 28,79%, в Гомельской - 28,06%, в Гродненской - 25,29%, в Минской - 26,84%, в Могилевской - 27,94% и в Минске - 27,76%. Сегодня последний день досрочного голосования в Беларуси. Избирательные участки будут открыты 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Кандидатами в депутаты зарегистрированы более 22,2 тыс. человек.

В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.

 
Теги: Минск
 
 
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За четыре дня досрочного голосования участие в выборах депутатов местных Советов Беларуси приняли 27,03% внесенных в списки избирателей.

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