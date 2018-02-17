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Все деньги, выделенные на дороги Гомельщины, тратят на паром вместо треснувшего моста через Припять

17.02.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
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Паромная переправа через Припять должна заработать 1 марта, сообщает «СБ. Беларусь сегодня». Ею занимаются в РУП «Гомельавтодор» и речном пароходстве. Но — срочно нужны деньги.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— В начале марта в двух километрах выше по течению установим паромную переправу — переоборудованную баржу. Ее уже готовит Пинский судостроительный-судоремонтный завод. Подъезды к месту установки практически завершены, — рассказал гендиректор РУП «Гомельавтодор» Игорь Матвецов. — Финансированием занимается наша организация, только средства заканчиваются, подрядчики работают за свои деньги, а мы за свои. Катера, на которых переправляют людей, заправляются за наш счет. Все, что выделяется на содержание дорог, направляем на эти работы: купили металл для пинского завода, ведь и паромная переправа за наш счет, закупаем подрядчику щебень, чтобы он мог дальше работать. Но стройка потихоньку притормаживается. Нужно срочно открывать финансирование, так как сейчас пойдут серьезные и объемные работы. Ждем обещанной помощи из Минска, но пока сами стараемся сделать все, что в наших силах. Альтернативы катерам нет. Или ехать в объезд, а это почти 300 километров, что не выход.

Ранее TUT.BY со ссылкой на «Мостстрой» соообщал, что в марте Припять «будет перекидываться в старое русло, аварийный мост будут разбирать полностью, все пролеты». С него «будет демонтироваться железобетонная балка длиной 33 метра, которая уйдет на завод железобетонных конструкций для проведения испытания», рассказал гендиректор ОАО «Мостстрой» Сергей Вашкевич. Задача — к 1 января 2019 года пустить по автомобильному мосту движение.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Сейчас понтонный мост не может работать из-за ледостава. Ночью 14 января из-за похолодания и образования льда сорвало его крепления. Работы по восстановлению проводились, но при минусовой температуре на поверхности воды появляется шуга, мост приходится разводить. На переправе задействовано 2 катера. Один от Минобороны, другой от МЧС. С 6 утра 15 февраля до 6 часов утра 16 февраля перевезли 1649 человек, в том числе 50 детей. Доставили на другой берег и 500 килограммов груза. А с 14 января только одними сотрудниками МЧС переправлено 33 240 человек, из них 919 детей. Вес груза — 28 280 тонн.

О том что на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис, 7 декабря TUT.BY сообщили обеспокоенные местные жители. Первоначально мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов — примерно на год. Причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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"Но стройка потихоньку притормаживается. Нужно срочно открывать финансирование, так как сейчас пойдут серьезные и объемные работы. Ждем обещанной помощи из...

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