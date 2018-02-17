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Все деньги, выделенные на дороги Гомельщины, тратят на паром вместо треснувшего моста через Припять
Паромная переправа через Припять должна заработать 1 марта,
— В начале марта в двух километрах выше по течению установим паромную переправу — переоборудованную баржу. Ее уже готовит Пинский судостроительный-судоремонтный завод. Подъезды к месту установки практически завершены, — рассказал гендиректор РУП «Гомельавтодор» Игорь Матвецов. — Финансированием занимается наша организация, только средства заканчиваются, подрядчики работают за свои деньги, а мы за свои. Катера, на которых переправляют людей, заправляются за наш счет. Все, что выделяется на содержание дорог, направляем на эти работы: купили металл для пинского завода, ведь и паромная переправа за наш счет, закупаем подрядчику щебень, чтобы он мог дальше работать. Но стройка потихоньку притормаживается. Нужно срочно открывать финансирование, так как сейчас пойдут серьезные и объемные работы. Ждем обещанной помощи из Минска, но пока сами стараемся сделать все, что в наших силах. Альтернативы катерам нет. Или ехать в объезд, а это почти 300 километров, что не выход.
Ранее TUT.BY со ссылкой на «Мостстрой» соообщал, что в марте Припять «будет перекидываться в старое русло, аварийный мост будут разбирать полностью, все пролеты». С него «будет демонтироваться железобетонная балка длиной 33 метра, которая уйдет на завод железобетонных конструкций для проведения испытания», рассказал гендиректор ОАО «Мостстрой» Сергей Вашкевич. Задача — к 1 января 2019 года пустить по автомобильному мосту движение.
Сейчас
О том что на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис, 7 декабря TUT.BY
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