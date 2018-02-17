Домрачева: Это, наверное, последняя для меня Олимпиада

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева подвела итоги масс-старта в Пхенчхане, где завоевала серебро и отметила, что, по всей вероятности, не приедет через четыре года в Пекин, где пройдут следующие Игры.



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— Довольны ли сегодняшним лыжным ходом?

— Надо прежде поговорить с ребятами-сервисменами по поводу подготовки инвентаря, всех лыж, которые использовали на гонках в Пхенчхане. Разумеется, проведем тщательный анализ. На первом круге сложилось поначалу ощущение, что лыжи не катили. Но уже со второй петли поняла: они дали прибавку, уже почувствовала тот ход, который могу показывать. Всюду есть свои нюансы.

— Каково было после неудач первых дней?

— Никто в команде старался не показывать нервозности, но все витало в воздухе. Все понимали, что нужно реализовывать шансы, что нужно выступать лучше, нежели на первых гонках. Просто еще раз хочу сказать, что очень и очень рада серебру Пхенчхана. Рада, что в моей коллекции появилась еще и серебряная награда Олимпийских игр. Такой до этого у меня еще не было.

— Реально ли было сражаться с Кузьминой?

— Реально… Наверное. Но Настя была настолько сильна на этих Играх… Она полностью заслужила золотую медаль сегодня.

— После четвертой стрельбы вы были на пределе?

— Во-первых, на последней стрельбе старалась максимально. Максимально пыталась закрыть все эти пять мишеней. Думаю, это было видно. У меня уже пошла какая-то гиперкомпенсация, тряска… Немного потела… Но все-таки закрыла. Понимала, что вот эта пара последних выстрелов будет решать исход гонки. Они определяли состав подиума.

— Можешь себе представить, что испытывали люди, наблюдавшие за последней стрельбой Дарьи Домрачевой со стороны?

— Ой, да кошмар… Вообще не могу представить, что приходится переживать нашим тренерам. Не важно, откуда они следят за гонкой — со стрельбища, с трассы, у экрана компьютера — сложно в принципе описать их эмоции.

— Серебро с золотым отливом?

— С уверенностью могу сказать, что ценить медаль я буду, глядя на все сложности, которые присутствовали на Олимпийских играх в Пхенчхане, еще сильнее.

— Вам удалось доказать, что подготовка к Играм была выстроена правильно?

— Понимала, что хорошо готова к этим Играм, но, к сожалению, какие-то моменты препятствовали восхождению на подиум в первые дни соревнований. Очень рада, что со всеми сложностями удалось справиться в субботу. Перешагнуть, взойти на пьедестал… Знаете, перед гонкой мне очень хотелось порадовать всех болельщиков, всех, кто отправлял мне свои пожелания, заряжал энергией, поддержкой. Мне искренне хотелось порадовать их и подарить положительные эмоции. Очень рада, что это удалось сделать. Напряжение, присутствовавшее с начала Олимпиады, думаю, было не только у меня, но и у всех любителей спорта в Беларуси, у всей моей семьи, у команды. И да, как вы сказали, сегодняшнее серебро — с золотым отливом, потому что удалось преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия и сложности.

— Какая из трех Олимпиад выдалась наиболее трудной? Эта?

— Пожалуй. Если судить по тем испытаниям, что пришлось преодолеть.

— Масстарт был, по сути, последним шансом завоевать личную медаль здесь. Про следующую Олимпиаду уже можно говорить?

— Пока об этом не думаю. Рано так далеко загадывать. Сейчас точно не скажу, однако, думаю, это, наверное, последняя для меня Олимпиада.

— Но на год-другой в биатлоне белорусские болельщики еще могут рассчитывать?

— Для начала надо закончить сезон, а там уж — думать о дальнейшем. В приоритете — следующие гонки на Играх. Важно на них сконцентрироваться и до поры до времени не распылять внимание.

— Где сейчас ваша дочка?

— В Минске с бабушкой. А Уле-Эйнар Бьорндален, конечно, поддерживал меня, как мог. Всегда был рядом. Старался помочь мне справиться с трудными ситуациями. И, конечно, он помогал белорусским сервисменам тестировать лыжи. А сегодня он был на трассе — для меня это оказалось счастливым знаком.

Так же отмечу, что ты приезжаешь на Олимпийские игры, когда вся тренировочная работа уже сделана. Поэтому надо выходить на трассу и показывать то, на что способен.

— Верите в приметы? Вы вчера одной из первых поздравили в соцсети Анну Гуськову с завоеванием золота во фристайле.

— Ха, не знаю, откликнулась ли фортуна на мое сообщение, но поздравление было абсолютно искренним. В пятницу смотрели выступление девчонок в режиме онлайн на экране компьютера. Искренне переживали всей командой. Правда, расстроились четвертому месту Аллы Цупер. Так близко было… Но так прыгали у экрана, когда Анюта взяла золото! Конечно, ее медаль стала своеобразным прорывом для команды Беларуси на Олимпиаде. Наверное, каким-то образом эта медаль помогла немного разрядить напряжение всем, в том числе нам.