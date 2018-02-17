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velcom объявил о подорожании тарифов
Сотовый оператор velcom
Услуги мобильной связи подорожают с 1 апреля. Абонентская плата станет больше, вырастет также стоимость исходящих вызовов, мобильного интернета, SMS, MMS и других услуг. Оператор отмечает, что подорожание не превысит 3%. Новые тарифы станут известны 20 марта 2018 года.
Изменятся и условия для фиксированной связи: с 1 марта часть тарифов подорожает, а некоторые закроют. Исчезнут несколько десятков архивных тарифов, например, 4G, Wi-Fi + TV, Wi-Fi лайт, «Домашний» (полный список
Многие тарифы фиксированной связи с 1 марта подорожают. К примеру, для абонентов тарифа «Домашний Минск» ежемесячный платеж составит 21,5 рублей (+8%), Wi-Fi — 28,9 рублей (+11,1%), «Лайт» — 18,9 рублей (+11,8%). Полный список новых условий для абонентов фиксированной связи можно увидеть
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Услуги мобильной связи подорожают с 1 апреля.
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