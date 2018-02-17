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velcom объявил о подорожании тарифов

17.02.2018 18:10 — Разное | Tut.by  
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Сотовый оператор velcom анонсировал изменение условий по некоторым тарифным планам. Подорожание коснется мобильной и фиксированной связи для физических и юридических лиц. Часть архивных тарифов фиксированной связи закроют, абонентов автоматически переведут на новые.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Услуги мобильной связи подорожают с 1 апреля. Абонентская плата станет больше, вырастет также стоимость исходящих вызовов, мобильного интернета, SMS, MMS и других услуг. Оператор отмечает, что подорожание не превысит 3%. Новые тарифы станут известны 20 марта 2018 года.

Изменятся и условия для фиксированной связи: с 1 марта часть тарифов подорожает, а некоторые закроют. Исчезнут несколько десятков архивных тарифов, например, 4G, Wi-Fi + TV, Wi-Fi лайт, «Домашний» (полный список здесь). Их абонентам предлагают выбрать любой другой актуальный тариф. Тех, кто не переключится сам, автоматически переведут на актуальный тариф линейки «Домашний» или «Интернет 50».

Многие тарифы фиксированной связи с 1 марта подорожают. К примеру, для абонентов тарифа «Домашний Минск» ежемесячный платеж составит 21,5 рублей (+8%), Wi-Fi — 28,9 рублей (+11,1%), «Лайт» — 18,9 рублей (+11,8%). Полный список новых условий для абонентов фиксированной связи можно увидеть здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Услуги мобильной связи подорожают с 1 апреля.

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