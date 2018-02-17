БАТЭ под руководством нового тренера Олега Дулуба продолжает побеждать в контрольных спаррингах. 17 февраля в Минске борисовчане крупно обыграли литовский клуб «Тракай» со счетом 3:0.



Фото: ФК БАТЭ

БАТЭ — «Тракай» — 3:0

Минск. 17 февраля. Стадион ФК «Минск».

БАТЭ: Д. Щербицкий (А. Чичкан, 46), А. Филипович (Е. Березкин, 62), З. Волков (А. Шкурдюк, 76), Н. Василевич, М. Володько (В. Малькевич, 74), Д. Бага, С. Симович, С. Драгун (Е. Яблонский, 67), М. Иванич, М. Скавыш, И. Стасевич (к) (Я. Туоминен, 58).

Голы: 1:0 — М. Иванич (27). 2:0 — М. Скавыш (49, пас — С. Драгун). 3:0 — З. Волков (73-г, пас — М. Иванич, с углового).

Борисовский клуб практически весь матч владел инициативой, однако в первом тайме смог отличиться всего раз. На 27-й минуте Иванич проявил индивидуальное мастертство, пробежал с мячом почти 30 метров, обыграл в районе штрафной защитника и точным ударом отправил мяч в ворота.

В дебюте второго тайма Скавыш удвоил счет, получив отменный пас от Драгуна. А на 73-й минуте молодой дебютант БАТЭ Захар Волков после розыгрыша углового головой послал мяч в сетку ворот.





















Таким образом, «желто-синие» под руководством нового тренера не знают поражений во всех товарищеских матчах нового сезона.

На следующей неделе БАТЭ отправится на второй турецкой сбор, а первый официальный матч проведет 10 марта против брестского «Динамо». Это будет игра в Минске за Суперкубок Беларуси .