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"Минск" занял первое место на предварительном этапе Кубка чемпионов по индорхоккею

17.02.2018 21:31 — Разное | Tut.by  
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Спортсмены ХК «Минск» успешно провели первый этап турнира Европейских чемпионов по индорхоккею, который проходит в минском дворце спорта «Уручье», сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация хоккея на траве

Хозяева соревнований, выступавшие в предварительной группе «В», разгромили в стартовом матче французский «Лилль» — 10:3, затем победили шведский «Партиль» со счетом 5:3, а в заключительном поединке первого этапа сыграли вничью с хорватским клубом «Зелина» — 3:3.

Чемпионы Беларуси заняли первое место в своем квартете и теперь будут играть в финальном раунде против датского «Слагелсе» и польского «Поморжанина», которые стали лучшими в предварительной группе «А».

Призеры турнира определятся 18 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Минск" успешно провел первый этап турнира Европейских чемпионов по индорхоккею.

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