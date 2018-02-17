Спортсмены ХК «Минск» успешно провели первый этап турнира Европейских чемпионов по индорхоккею, который проходит в минском дворце спорта «Уручье», сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Белорусская федерация хоккея на траве

Хозяева соревнований, выступавшие в предварительной группе «В», разгромили в стартовом матче французский «Лилль» — 10:3, затем победили шведский «Партиль» со счетом 5:3, а в заключительном поединке первого этапа сыграли вничью с хорватским клубом «Зелина» — 3:3.

Чемпионы Беларуси заняли первое место в своем квартете и теперь будут играть в финальном раунде против датского «Слагелсе» и польского «Поморжанина», которые стали лучшими в предварительной группе «А».

Призеры турнира определятся 18 февраля.