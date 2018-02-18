Элизабет Льюис:
— Я считаю, что условия очень хорошие, мы здесь чувствуем себя как дома и все идет по плану. В Беларуси я первый раз, приехала пять месяцев назад. Надеюсь, что все будет хорошо и что все придут, чтобы проголосовать сегодня.
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Атташе посольства США в Беларуси посетила избирательные участки в Гродно (+Видео)
18.02.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк
Элизабет Льюис:
— Я считаю, что условия очень хорошие, мы здесь чувствуем себя как дома и все идет по плану. В Беларуси я первый раз, приехала пять месяцев назад. Надеюсь, что все будет хорошо и что все придут, чтобы проголосовать сегодня.
Гродно Плюс
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Прозрачность выборов, проходящих в Гродно оценивают сотни наблюдателей, в том числе представители других стран. Один из них атташе по вопросам
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