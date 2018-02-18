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"Минск" завоевал путевку в элиту Кубка европейских чемпионов по индорхоккею

18.02.2018 19:33 — Разное | Tut.by  
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ХК «Минск» завоевал право выступить в следующем сезоне в элите Кубка европейских чемпионов по индорхоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация хоккея на траве

Минчане успешно провели домашний турнир во втором по рангу дивизионе этих престижных соревнований. На паркете столичного дворца спорта «Уручье» чемпионы Беларуси на предварительном этапе заняли первое место в группе «В», обыграв французский «Лилль» — 10:3, шведский «Партиль» — 5:3 и сыграв вничью с хорватским клубом «Зелина» — 3:3.

Затем, в финальном раунде, белорусы разгромили датский «Слагелсе» со счетом 10:2 и за тур до финиша соревнований обеспечили себе выход в высший дивизион.

В заключительном поединке «Минск» снова праздновал победу, выиграв у польского «Поморжанина» — 6:2.

Итоговое положение в группе лидеров: «Минск» — 15 очков, «Партиль» — 11, «Поморжанин» — 2 ,"Слагелсе" - 2.

Вместе с минчанами путевку в высший дивизион получил «Партиль».

Лучшим игроком турнира признан Иван Луцевич («Минск»).

В игровых амплуа лауреатами стали: вратарь — Ярослав Гордей («Минск»), защитник — Миккел Кристенсен («Слагелсе»), нападающий — Юхан Бьеркман («Партиль»).

 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Минск" завоевал право выступить в следующем сезоне в элите Кубка европейских чемпионов по индорхоккею.

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