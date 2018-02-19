Почему многие брестчане живут на доходы меньше прожиточного минимума?

У 8,4% жителей Брестчины среднедушевые располагаемые ресурсы в третьем квартале не превышали бюджет прожиточного минимума. Это на 0,3% больше, чем год назад. Такие данные приводит в своем отчете Главное статистическое управление Брестской области, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Численность населения Брестской области, по данным за 2017 год, составляет более 1 386 300 человек. Таким образом, более 116 тысяч наших земляков пытались свести концы с концами, располагая доходами ниже 197 рублей 57 копеек на человека (БПМ с 1 августа по 31 октября прошлого года).

Среднедушевые располагаемые ресурсы — это совсем не то же самое, что средняя зарплата. Они учитывают все доходы семьи за вычетом затрат. К ≪чистой≫ зарплате (той, что остается после вычета налогов) приплюсовываются пенсия, если она есть, пособия на детей, стипендии, денежные переводы, проценты по вкладам, материальная помощь и тому подобное. Учитываются также доходы, полученные от продажи продуктов, выращенных на дачах и приусадебных участках и полученных в личных подсобных хозяйствах. Если семья, условно говоря, не покупает морковку, а выращивает ее в деревне у родителей, стоимость этой морковки за минусом затрат на ее производство (семена, удобрения, средства защиты) тоже идет в зачет. Равно как и получаемые членами семьи льготы и выплаты (например, при покупке лекарств). Все вместе это и составляет реальные ресурсы, которыми располагает семья.

В прошлом году в выборочном обследовании по уровню жизни участвовало 920 домашних хозяйств, сообщили в Главном статистическом управлении Брестской области. Методика их выбора достаточно сложна. Стоит сказать, что она охватывает все районы области, городское и сельское население, семьи с разным уровнем доходов и разного состава (от одиноко живущих людей до многодетных родителей). Таким образом, утверждают в статистике, удается получить актуальную картину уровня жизни населения региона.

Что показали последние данные выборочного обследования домашних хозяйств?

В Брестской области резко уменьшилось число семей, в которых среднедушевые располагаемые ресурсы составляли менее 150 рублей. В третьем квартале 2016 года на такие суммы умудрялись выживать почти 68 тысяч человек (4,9%), спустя год — лишь 26 тысяч (1,9%). Сократилась и численность населения с уровнем располагаемых среднедушевых ресурсов 150,1−200 рублей: на них живет теперь 6,6% населения. Что, в общем-то, логично: цены понемногу растут, зарплаты пытаются за ними успевать и в целом тоже идут вверх.

Вместе с тем, как уже говорилось, выросло число людей, живущих за чертой бедности и располагающих ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума. Такая, на первый взгляд, нелогичность вызвана тем, что БПМ тоже растет (в III квартале 2016 года он составлял 175,6 рубля). Тенденция к росту бедных слоев населения отмечается во всех регионах, однако Брестская и Гомельская области традиционно оспаривают между собой это сомнительное лидерство.

Самую большую группу населения — 21,9% всех жителей области — составляют те, кто располагает ресурсами из расчета 400−500 рублей на человека. Если взять семью из четырех человек (двое взрослых и двое несовершеннолетних детей), то, чтобы оказаться в этой группе, родители должны иметь совокупный доход 1600−2000 рублей в месяц. И таких семей, судя по данным отчета, — каждая пятая.

Каждый восьмой житель региона (12,2% населения) располагал в третьем квартале ресурсами более 600 рублей.

А как в жизни?

Пример 1

Светлана Сергеевна — педагог дополнительного образования в одном из райцентров с зарплатой 550 рублей после вычета налогов. С мужем разведена, получает на сына алименты в размере 130 рублей. Старшая дочь учится в вузе, получает стипендию 70 рублей. Итого доход этой семьи из трех человек — 750 рублей. Но родители Светланы живут в деревне и держат свое хозяйство. По нашей просьбе она подсчитала стоимость продуктов, которые появляются на ее столе благодаря родителям (мясо, курица, яйцо, молочные продукты, овощи, закатки). Получилось около 150 рублей в месяц. В итоге располагаемые этой семьей ресурсы составили 900 рублей, или 300 рублей на человека. Таким уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов (250,1−300 рублей) обладали в третьем квартале 13,6% населения области.

Пример 2

Олег и Татьяна живут в Бресте, оба работают. Взрослый сын живет отдельно, младший учится в школе. Вместе с ними проживает 85-летняя мама-пенсионерка. Доход семьи складывается из зарплат (450 и 680 рублей после вычета налогов) и бабушкиной пенсии (390 рублей). Льготами не пользовались, вкладов в банке нет, как и родственников с дачей-огородом, матпомощь не получали. Среднедушевой располагаемый ресурс этой семьи составил 380 рублей в месяц. Это уровень (350,1−400 рублей), на котором живут 12,2% населения региона.

Пример 3

Галина Сергеевна — работающая пенсионерка. Ее зарплата 550 рублей, пенсия — 340 и пенсия мамы, которая живет с ней, — 360 рублей. Итого — 1250 рублей на двоих. Между тем только два месяца назад Галина Сергеевна, что называется, перевела дыхание. Пока двое ее детей учились польском вузе, а потом младшая искала работу, она жила отказывая себе в самом необходимом: не покупала новую одежду, не ездила отдыхать, не ходила на концерты, не делала ремонт в доме. Теперь надеется наверстать упущенное.