«Родственники иногда бросают на карточку деньги». «Получил компенсацию за потерянный багаж», «Выплатили дивиденды по акциям», — в жизни немало ситуаций, когда полученные деньги кажутся нам доходом. Так ли это и в каких случаях все-таки нужно платить налог? Перед окончанием срока подачи деклараций о доходах за прошлый год — а это, напомним, 1 марта — FINANCE.TUT.BY продолжает публиковать ответы специалистов министерства по налогам и сборам на вопросы от наших читателей.



фото с сайта: pixabay.com

Компенсация за утерянный багаж, выплата по страховке или выигрыш — интересуют ли налоговую такие доходы?

Вопрос: 5 апреля 2017 г. я прилетела из Дублина в Киев. Мой багаж — чемодан не прибыл в Киев. На месте в аэропорту был составлен соответствующий акт. Рейс выполняла авиакомпания AIRFRANCE. Дома в Гомеле я связалась с данной компанией. По их требованию мною был составлен и оценен список пропавших вещей. Стоимость составила 830 евро. 22 июня 2017 г. авиакомпания возместила мне компенсацию пропавшего багажа в сумме 600 евро, ссылаясь на то что у меня отсутствуют чеки на пропавшие вещи. Должна ли я заплатить налог с данной суммы? Все необходимые документы у меня на руках.

Ответ МНС: Доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить (статья 34 Налогового кодекса). В рассматриваемой ситуации, при наличии подтверждающих документов полученная компенсация за утерю багажа в пределах реального ущерба не может выступать в качестве дохода, так как возмещает причиненный ущерб, не образуя при этом экономической выгоды.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, нужно ли уплачивать налог, если была получена страховая выплата по страховке в связи с несчастным случаем и болезнью?

Ответ МНС: Не облагаются подоходным налогом доходы, полученные в виде страхового возмещения и (или) обеспечения в связи с наступлением соответствующих страховых случаев (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 158 Налогового кодекса):

по договорам обязательного страхования, осуществляемого в порядке, установленном законодательством;

по договорам добровольного страхования, по которым страховые взносы (страховые премии) вносились плательщиком за счет собственных средств;

по договорам добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу, добровольного долгосрочного (на срок не менее трех лет) страхования жизни, добровольного долгосрочного (на срок не менее трех лет) страхования дополнительных пенсий, а также по договорам добровольного страхования медицинских расходов (если такие договоры заключены на срок не менее одного года).

Кроме того, предусмотренные иные льготы в отношении доходов по договорам страхования (ст. 158 Налогового кодекса). Для получения более подробной информации о налогообложении дохода по договорам страхования следует обратиться в налоговый орган, указав более конкретные обстоятельства в отношении получаемого дохода.

Вопрос: В ходе рекламной игры получен денежный выигрыш. Подоходный налог уплачен с этой суммы организатором игры. Нужно ли подавать декларацию?

Ответ МНС: Если физическое лицо в течение 2017 года получало доходы от одной или нескольких белорусских организаций (независимо от вида дохода: заработная плата, выигрыш в рекламной игре или иного), то представлять налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу не требуется, так как налогообложение доходов осуществлялось источником выплаты, в том числе в случае, применения имущественного налогового вычета.

Нужно ли подавать декларацию, если была подработка?



фото с сайта: pixabay.com

Вопрос: Я работаю официально полный рабочий день в частной организации. В 2017 году дополнительно подрабатывала по договору подряда на другую организацию. Оплата труда проводилась официально, с вычетом всех налогов. Необходимо ли мне подавать декларацию, если доходы из двух источников были официальными и из них работодателями уплачивались все налоги?

Вопрос от Василия: Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать декларацию, если есть основное место работы и начисляются дивиденды на акции, приобретенные за чеки имущество?

Ответ МНС: Если физическое лицо в течение 2017 года получало доходы от одной или нескольких белорусских организаций (независимо от их формы собственности), то представлять налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу не требуется, так как налогообложение доходов осуществлялось источником выплаты.

Вопрос от Антона: Помимо основного места работы (организация по ремонту и тех. обслуживанию вычислительной техники) занимаюсь подработкой в интернете, которая заключается в графической верстке книг/журналов и подготовке их к печати. Сотрудничаю с одним российским издательством (с ним заключаются договора, оплата зачисляется на счет, открытый в Приорбанке), и с одним частным лицом (сотрудник того же издательства, но работает еще и на себя, оплату совершает обычным денежным переводом). Нужно декларировать только доход, полученный от юр. лица, или и тот, и другой? Есть ли какие-то ограничения по получаемым суммам, которые не требуют декларирования? Или, может быть, после получения определенной суммы необходимо открывать ИП?

Ответ МНС: Вопрос налогообложения дохода в данной ситуации следует рассматривать в комплексе с вопросом о наличии в действиях физического лица признаков предпринимательской деятельности.

Так, статьей 1 Гражданского кодекса установлено, что предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.

Таким образом, если деятельность направлена на систематическое получение прибыли, т.е. физическое лицо получает прибыль одновременно от нескольких организаций или физических лиц по нескольким гражданско-правовым договорам, такая деятельность содержит признаки предпринимательской. Это требует регистрации в качестве ИП и уплаты налогов по соответствующей системе налогообложения.

«Мою банковскую карточку иногда пополняют родственники»



фото с сайта: pixabay.com

Вопрос: Нужно ли мне (физическое лицо) подавать декларацию в случае пополнения моей карты родными. Мне периодически поступают переводы на карту от брата и мамы, а я, соответственно, сам возвращаю долги, переводя деньги на их карты. Такой круговорот денег облагается ли налогом?

Ответ МНС: По закону, не признаются объектом налогообложения доходы, полученные от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, состоящих между собой в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного (подпункт 2.1 пункта 2 статьи 153 Налогового кодекса). Исключение составляют доходы, полученные указанными физическими лицами в результате заключения между ними трудовых договоров, договоров купли-продажи и (или) иных гражданско-правовых договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Для целей исчисления подоходного налога к лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги.

Таким образом, доходы, полученные от указанных категорий физических лиц в результате дарения, предоставления либо возврата займа независимо от их размера и способа получения (наличными денежными средствами, банковским либо почтовым денежным переводом, иным способом), не облагаются подоходным налогом. При этом представлении налоговой декларации (расчета) не требуется.

Как быть с доходами от акций и облигаций?





Вопрос от Александра: Необходимо ли платить налог с дивидендов, полученный за владение акциями ОАО? Необходимо ли платить налог с дивидендов, полученный за владение облигациями белорусских юрлиц?

Ответ МНС: Полученные от организаций дивиденды подлежат налогообложению. При этом, если они начислены белорусской организацией, то налогообложение осуществляется непосредственно такой организацией, на которую возлагаются обязанность исчислить, удержать у физического лица и перечислить в бюджет сумму подоходного налога.

Если же источников выплаты дивидендов является иностранная организация, то физические лица, признаваемые налоговыми резидентами РБ, обязаны не позднее 1 марта года, следующего за календарным годом, в котором получен доход, представить в налоговый орган по месту постановки на учет налоговую декларацию (расчет), и не позднее 15 мая года, следующего за отчетным налоговым периодом, уплатить налог.

При этом в случае, уплаты налога в иностранном государстве, налоговым законодательством республики предусмотрена процедура зачета налога, уплаченного в иностранном государстве, при исчислении и уплате налога в РБ.

Что касается облигаций, то не облагаются подоходным налогом доходы, полученные от реализации или погашения облигаций (подпункт 1.24 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса), кроме доходов, полученных:

от реализации таких облигаций свыше их текущей стоимости на день продажи;

от реализации (погашения) таких облигаций физическими лицами — участниками, собственниками имущества юридических лиц, осуществивших эмиссию облигаций;

от реализации (погашения) таких облигаций физическими лицами, состоящими в брачных отношениях, отношениях близкого родства или свойства с участниками, собственниками имущества юридических лиц, осуществивших эмиссию облигаций;

от реализации (погашения) таких облигаций физическими лицами — участниками, собственниками имущества юридических лиц, которые являются участниками, собственниками имущества юридического лица, осуществившего эмиссию облигаций.

Кроме того, предусмотренные иные льготы в отношении доходов по облигациям (ст. 163 Налогового кодекса). Для получения более подробной информации о налогообложении дохода по облигациям следует обратиться в налоговый орган, указав более конкретные обстоятельства в отношении получаемого дохода.

В ближайшие дни мы опубликуем ответы на вопросы о налогах при продаже авто, а также при заработках на рынке Форекс или рынке криптовалют.