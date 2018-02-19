В новом проекте Сергей Михалок собрал интернациональную команду: гитариста украинского коллектива «Океана Ельзи» серба Владимира Опсеницу и украинского саунд-продюсера Виталия Телезина. Визуальным оформлением занимаются украинский фотограф Сергей Сараханов и белорусский режиссер Владимир Нефедов. Выход альбома и презентацию сайд-проекта музыканты запланировали на сентябрь 2018 года.





— Я — поклонник Новой Волны, «Neue Deutsche Welle» и электронной музыки с юных лет. Слушал «New Order», «Front 242», «The KLF», «Nena», Joachim Witt и другие. Посещая концерты «Laibach» и «Nitzer Ebb», мечтал создать свою электронную группу много лет. Сейчас я нашел время и талантливейших соратников для воплощения мечты, — рассказывает Сергей Михалок. — Мы заканчиваем работу над первым альбомом Drezden — я родился в этом городе в 72-м году, когда весь движ только начинался, поэтому название не должно никого удивлять.

Как сообщил Сергей, по стилю — это эклектичный сплав из «The Cure», «Wolfsheim» и Алексея Вишни, а по текстам — аллюзии на его любимых писателей — Филипа К. Дика, Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга. В общем — New Belorussia Welle и пост-советико-кибер-панк.

— Мы не претендуем на глобальный охват и всеобщую любовь, но боюсь этого не избежать, — резюмировал Михалок.

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