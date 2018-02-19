В преддверии концерта в «Минск-Арене» , Сергей Лазарев сделал очередной подарок для своих поклонников. Певец представил романтический клип на композицию «Сдавайся».





Автором песни «Сдавайся» является Ирина Дубцова. Режиссером работы выступил украинский специалист Алан Бадоев. Как и ожидалось, клип отличается от предыдущих видео-релизов Лазарева.

— Кто придумал, что любовь — это золотая стрела? Любовь может ранить, если стрела попадает в одного, — такими словами певец начинает свой новый клип.

В новом видео Лазарева поражает в сердце железное копье, однако он остается жив, пробирается в город и с огромным трудом двигается мимо оживленной толпы. Раненый герой бредет по городу в поисках возлюбленной, которая игнорирует его звонки. Вокруг собираются толпы зевак, но никто не спешит ему помочь. В финале влюбленные все же встречаются: девушка бежит навстречу Лазареву и оказывается в его объятиях, также пронзенная копьем.

Напомним, 10 апреля в «Минск-Арене» состоится премьера нового шоу Сергея Лазарева «N-тур». В этот раз певец обещает удивить публику оригинальной постановкой и новыми песнями. Премьера приурочена к 35-летию артиста и выходу альбома «В Эпицентре».

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 50 до 130 рублей Купить билет

***

Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш — можно получить бесплатно билеты на Национальный балет Грузии «Сухишвили» . Мероприятия пройдут 24 февраля в Бобруйске , 25 февраля — в Минске , 26 февраля в КЗ «Витебск» и 27 февраля — в Гомеле . Билеты на шоу в этих городах уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 23 февраля.