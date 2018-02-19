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Пораженный в сердце копьем Сергей Лазарев представил новый клип на песню "Сдавайся"
В преддверии
Автором песни «Сдавайся» является Ирина Дубцова. Режиссером работы выступил украинский специалист Алан Бадоев. Как и ожидалось, клип отличается от предыдущих видео-релизов Лазарева.
— Кто придумал, что любовь — это золотая стрела? Любовь может ранить, если стрела попадает в одного, — такими словами певец начинает свой новый клип.
В новом видео Лазарева поражает в сердце железное копье, однако он остается жив, пробирается в город и с огромным трудом двигается мимо оживленной толпы. Раненый герой бредет по городу в поисках возлюбленной, которая игнорирует его звонки. Вокруг собираются толпы зевак, но никто не спешит ему помочь. В финале влюбленные все же встречаются: девушка бежит навстречу Лазареву и оказывается в его объятиях, также пронзенная копьем.
Напомним, 10 апреля в «Минск-Арене» состоится премьера нового шоу Сергея Лазарева «N-тур». В этот раз певец обещает удивить публику оригинальной постановкой и новыми песнями. Премьера приурочена к 35-летию артиста и выходу альбома «В Эпицентре».
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Сергей Лазарев показал трагическую историю о поисках любви в новом видео.
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