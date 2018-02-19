ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Машина скорой помощи попала в ДТП, когда ехала на экстренный вызов в Гродно

19.02.2018 10:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Врач скорой помощи пострадал в аварии, которая произошла 17 февраля, около 20.40, в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.

ДТП произошло на перекрестке улицы Белуша с проспектом Румлевским. Водитель скорой помощи ехал на экстренный вызов со включенными маячками и звуковой сигнализацией. Проезжая перекресток на красный сигнал светофора, спецавтомобиль столкнулся с Opel Zafira.

В результате происшествия один из врачей получил травмы. По факту аварии назначена проверка.



 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 165
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 17 февраля на перекрестке улицы Белуша с проспектом Румлевским.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под картиной Пикассо нашли скрытое изображение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика