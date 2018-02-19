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Машина скорой помощи попала в ДТП, когда ехала на экстренный вызов в Гродно
Врач скорой помощи пострадал в аварии, которая произошла 17 февраля, около 20.40, в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.
ДТП произошло на перекрестке улицы Белуша с проспектом Румлевским. Водитель скорой помощи ехал на экстренный вызов со включенными маячками и звуковой сигнализацией. Проезжая перекресток на красный сигнал светофора, спецавтомобиль столкнулся с Opel Zafira.
В результате происшествия один из врачей получил травмы. По факту аварии назначена проверка.
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Авария произошла вечером 17 февраля на перекрестке улицы Белуша с проспектом Румлевским.
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