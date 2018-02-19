Машина скорой помощи попала в ДТП, когда ехала на экстренный вызов в Гродно

Врач скорой помощи пострадал в аварии, которая произошла 17 февраля, около 20.40, в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.

ДТП произошло на перекрестке улицы Белуша с проспектом Румлевским. Водитель скорой помощи ехал на экстренный вызов со включенными маячками и звуковой сигнализацией. Проезжая перекресток на красный сигнал светофора, спецавтомобиль столкнулся с Opel Zafira.

В результате происшествия один из врачей получил травмы. По факту аварии назначена проверка.







