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Назван лучший фильм кинопремии BAFTA. Картина получила награды в пяти категориях

19.02.2018 10:49 — Разное | Tut.by  
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Картина режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стала лауреатом премии Британской академией кино- и телеискусства (BAFTA) в номинации «Лучший фильм», сообщает The Guardian.


Фильм, снятый в жанре криминальной драмы, повествует об истории американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей дочери.

Картина, претендовавшая на победу в девяти номинациях, взяла премии в пяти категориях, в частности, за лучший фильм и лучший британский фильм.

Премии за лучшую женскую роль удостоилась 60-летняя американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню. Приз за лучшую мужскую роль второго плана досталась Сэму Рокуэллу, сыгравшему офицера Диксона. Сценарий ленты также удостоился звания Лучший оригинальный сценарий.

Британская академия кино и телевизионных искусств — независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Премия BAFTA является престижной кинонаградой Великобритании.

Отметим, картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» номинирована на премию Оскар в семи категориях.

В прошлом году премии BAFTA в номинации Лучший фильм удостоился мюзикл «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла.

Кстати, посмотреть «Три билборда» все еще можно в Минске. Билеты в кино — на AFISHA.TUT.BY. Купить билет

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Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш — можно получить бесплатно билеты на Национальный балет Грузии «Сухишвили». Мероприятия пройдут 24 февраля в Бобруйске, 25 февраля —в Минске, 26 февраля в и 27 февраля — в Гомеле. Билеты на шоу в этих городах уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 23 февраля.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Криминальная драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" стала победителем в пяти номинациях престижной премии Великобритании.

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