Назван лучший фильм кинопремии BAFTA. Картина получила награды в пяти категориях

Картина режиссера Мартина Макдонаха « Три билборда на границе Эббинга, Миссури » стала лауреатом премии Британской академией кино- и телеискусства (BAFTA) в номинации «Лучший фильм», сообщает The Guardian.

Фильм, снятый в жанре криминальной драмы, повествует об истории американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей дочери.

Картина, претендовавшая на победу в девяти номинациях, взяла премии в пяти категориях, в частности, за лучший фильм и лучший британский фильм.