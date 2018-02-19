|
Назван лучший фильм кинопремии BAFTA. Картина получила награды в пяти категориях
Картина режиссера Мартина Макдонаха «
Фильм, снятый в жанре криминальной драмы, повествует об истории американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей дочери.
Картина, претендовавшая на победу в девяти номинациях, взяла премии в пяти категориях, в частности, за лучший фильм и лучший британский фильм.
Премии за лучшую женскую роль удостоилась 60-летняя американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню. Приз за лучшую мужскую роль второго плана досталась Сэму Рокуэллу, сыгравшему офицера Диксона. Сценарий ленты также удостоился звания Лучший оригинальный сценарий.
Отметим, картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» номинирована на премию Оскар в семи категориях.
В прошлом году премии BAFTA в номинации Лучший фильм удостоился мюзикл «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла.
Кстати, посмотреть «
Читайте также
***
Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Криминальная драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" стала победителем в пяти номинациях престижной премии Великобритании.
|
Архив (Разное)
Комментарии