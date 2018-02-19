Назван лучший фильм кинопремии BAFTA. Картина получила награды в пяти категориях

Картина режиссера Мартина Макдонаха « Три билборда на границе Эббинга, Миссури » стала лауреатом премии Британской академией кино- и телеискусства (BAFTA) в номинации «Лучший фильм», сообщает The Guardian.





Фильм, снятый в жанре криминальной драмы, повествует об истории американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей дочери.

Картина, претендовавшая на победу в девяти номинациях, взяла премии в пяти категориях, в частности, за лучший фильм и лучший британский фильм.

Bafta film awards 2018: Three Billboards triumphs as Time’s Up dominates https://t.co/6fJKKgievK — Guardian Film (@guardianfilm) 18 февраля 2018 г.

Премии за лучшую женскую роль удостоилась 60-летняя американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню. Приз за лучшую мужскую роль второго плана досталась Сэму Рокуэллу, сыгравшему офицера Диксона. Сценарий ленты также удостоился звания Лучший оригинальный сценарий.

Британская академия кино и телевизионных искусств — независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Премия BAFTA является престижной кинонаградой Великобритании.

Отметим, картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» номинирована на премию Оскар в семи категориях.

В прошлом году премии BAFTA в номинации Лучший фильм удостоился мюзикл «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла.

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