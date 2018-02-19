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Машинист электрички умер на подъезде к Жодино
Фото из архива
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машинист электрички умер на подъезде к Жодино. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает БЕЛТА.
Инцидент произошел 18 февраля. По словам очевидцев, машинисту электрички Борисов - Минск стало плохо во время управления поездом на станции Жодино-Южное. Мужчина потерял сознание, прибывшие медики оказывали помощь, однако машинист скончался.
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19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машинист электрички умер на подъезде к Жодино. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает БЕЛТА. Инцидент произошел 18 февраля....
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