Airbaltic и UTair возглавили рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний





Национальный аэропорт Минск составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за январь 2018 года.

Номинацию "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" возглавила авиакомпания UTair с показателем пунктуальности 78,9%. Перевозчик выполнил 90 из 114 рейсов без задержек, сообщила БЕЛТА .

В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания Airbaltic с показателем пунктуальности 94,4%. Авиакомпания совершила 34 из 36 рейсов без задержек.