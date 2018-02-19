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Airbaltic и UTair возглавили рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний
19.02.2018 13:55 — Разное | Ежедневник
Национальный аэропорт Минск составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за январь 2018 года.
Номинацию "Авиакомпании, выполняющие 100 и более рейсов ежемесячно" возглавила авиакомпания UTair с показателем пунктуальности 78,9%. Перевозчик выполнил 90 из 114 рейсов без задержек, сообщила
В номинации "Авиакомпании, выполняющие менее 100 рейсов ежемесячно" самым пунктуальным перевозчиком признана авиакомпания Airbaltic с показателем пунктуальности 94,4%. Авиакомпания совершила 34 из 36 рейсов без задержек.
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Национальный аэропорт Минск составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за январь 2018 года.
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