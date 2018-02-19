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В Минске на торги выставили два участка для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов

19.02.2018 14:22 — Разное | Tut.by  
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В Минске выставили на торги два участка для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Один из них находится в квартале «Магистр», второй — в «Лошице». Об этом сообщает городской центр недвижимости.

Первый участок площадью 1,3 гектара предлагается для строительства в квартале «Магистр» — между станицей метро «Борисовский тракт» и кольцевой.


Скриншот с карты «Яндекс»

Начальная цена права заключения договора аренды на землю на пять лет — 609,3 тысячи рублей. Площадь будущего объекта должна быть от 8,8 до 9,4 тысячи квадратных метров. Расчетное количество единовременных посетителей — 370 человек.

Второй участок площадью 1,4 гектара предлагается для строительства ФОКа на улице Каруся Каганца в Лошице.


Скриншот с карты «Яндекс»

Начальная цена права заключения договора аренды на землю на пять лет — 566,6 тысячи рублей. Общая площадь объекта не должна превышать 8,5 тысячи квадратных метров.

Торги пройдут 21 марта на электронной площадке «МИНСК — НЕДВИЖИМОСТЬ».

 
Теги: Минск
 
 
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