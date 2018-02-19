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Под Гродно парень опрокинул Audi в кювет. Домой он шел пешком и пил водку

19.02.2018 14:16 — Разное | Tut.by  
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В Гродненском районе инспекторы задержали пьяного парня, который попал в аварию, после чего употребил алкоголь. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Молодой человек после отдыха в аквапарке возвращался на Audi в Скидель. Недалеко от агрогородка Озеры он не справился с управлением, автомобиль занесло и выбросило в кювет, где тот опрокинулся на крышу. «Парень пытался остановить попутку, но все проезжали мимо. Тогда он достал бутылку водки и пошел в сторону населенного пункта. Около Озер его задержали инспекторы. К этому моменту молодой человек уже опустошил бутылку», — рассказали в ГАИ.


На момент освидетельствования содержание алкоголя в крови парня превышало максимально разрешенное более чем в семь раз.

 
 
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На момент освидетельствования содержание алкоголя у молодого человека превышало максимально разрешенное более чем в семь раз.

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