Сегодня в Минске презентовали первый детский сад в Новой Боровой. Мы посмотрели, как выглядит здание изнутри и узнали, чем оно отличается от типовых детских садов в столице.





Яркое двухэтажное здание детского сада расположено прямо центре района — на улице Микояна, 1. От обычных садов он отличается уже снаружи — необычной архитектурой и зоной с деревянными беседками на улице. Называется садик «Желтый жираф».

Построила здание группа компаний «А-100 Девелопмент» за два с половиной года. Над проектом работала большая команда. Участвовали архитекторы застройщика, эскиз разрабатывали специалисты из Level80, а проектированием в целом занималась компания «Проектинжстрой». Здание строили с расчетом на 150 детей и восемь групп.

В чем отличие детского сада в Новой Боровой от сада по типовому проекту

Директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик рассказывает, что в строительство и благоустройство сада вложили три миллиона долларов.

А так как детский сад строился по строгим государственным санитарным нормам, то застройщик для интереса детей добавлял свои фишки.





На входе в холле нас встречает аниматор с заячьими ушами и в костюме полицейского. Из трубы в это время с визгом спускаются дети со второго этажа и приземляются на матрас. Затем ребята бегут мимо скульптуры огромного семиметрового жирафа и забираются на невысокий скалодром.











В комнатах для групп уже обустроились дети и начали тестировать игры. Например, в групповой комнате для детей старше трех лет есть зона для занятий, спальня на 19 кроватей и лестница на второй этаж со свободным пространством.

— В таком маленьком помещении, когда находится 20 детей, — уже не очень комфортно. А когда они поднимаются наверх — становится интересно и необычно. И мы старались сделать так, чтобы все было функционально. Например, это не просто подоконник. Тут можно посидеть. Это не просто шкафы — это место, где дети могут укрыться. В коридорах у нас экспозиция рисунков детей — чтобы не только их группа видела изображения, но и другие дети и родители, — рассказывает директор застройщика.

В саду также есть небольшие комнаты для воспитателей, где они могут переодеться, оставить свои личные вещи и составить рабочие планы.

















На улице площадка тоже не банальная. Все беседки и оборудование во дворе — деревянные и от датского производителя. Есть закрывающиеся песочницы, мини-заправка, спортивная площадка и маленькие огороды.

Директор компании-застройщика говорит, что производитель тестирует все новые модели и комплексы по два года в школах и детских садах, а после дорабатывает и уже тогда запускает в массовое производство. Все построено так, чтобы играть на улице было безопасно.





Отличается сад от типовых также тем, что здесь нет бассейна. Представители компании-застройщика говорят, что обязательного требования на бассейн нет, и обычно его строят в садах, которые рассчитаны на 230 воспитанников и более.

В остальном и по назначению садик не отличается от типовых. Есть комнаты дефектолога и психолога, игровые зоны, спортивный и актовый залы.

Смогут ли в этот садик ходить дети из соседних районов?

Сад будет передан на баланс Минского района. Поэтому интересуемся у директора «А-100 Девелопмент», как для местных из Новой Боровой будут занимать места в саду.

— Этот детский садик попадает в такую же систему, как и любой другой. Тут начинает работать общая очередь. Такой порядок установлен в государстве. К нам попадают те дети, которые должны быть в этом саду в порядке очереди. Нужно понимать, что дети из других районов вряд ли сюда поедут, потому что это просто неудобно.











Руководитель говорит, что со своей стороны компания может разве что строить как можно больше детских садов. Так в сентябре 2018 года тут откроется второй сад, а «Школа будущего» в этом районе будет работать в 2019 году. Всего же в Новой Боровой планируют построить восемь садов и три школы.

— Нам, конечно, приятно говорить, что это подарок району, в который мы вкладывали такие деньги, время, душу, два года жизни. Но мы решаем немного другие задачи. Мы понимаем, что построить жилой район без социальной инфраструктуры, в принципе, невозможно. Поэтому сначала мы решаем свои вопросы.

К работе сад полностью готов. Застройщик не берется прогнозировать сроки открытия, потому что все зависит от того, как скоро его примет на баланс Минский район и подберет персонал.