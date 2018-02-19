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"Мой бюджет": лучшим стал рассказ 63-летней пенсионерки, которая все расходы заносит в компьютер
Несколько месяцев на FINANCE.TUT.BY публиковались истории белорусов о том, как они ведут свой бюджет — как и на что тратят деньги, какие лайфхаки по экономии используют и что в итоге могут себе позволить. Пришло время назвать победителя.
Наш приз получит автор
— Я не работающая и не подрабатывающая пенсионерка. Мне 63 года, живу одна в Минске в своей квартире. Машины нет, — так описала свое положение Любовь Петровна. — Осмелюсь опубликовать свой точный фактический бюджет, так как не вижу бюджетов пенсионеров, а хотелось бы посмотреть и, может, чему-то подучиться. И хотелось бы сказать всем, не только пенсионерам, что это действительно необходимо — учитывать и планировать свои финансы.
Любовь Петровна давно ведет учет своих доходов и расходов, а с 2011 года все данные даже заносит в компьютер. Живет она, кстати, на самую что ни на есть среднюю пенсию (около 354 рублей). Но, как оказалось, прожить на эти деньги невозможно, так что наша героиня получает еще и поддержку от дочери.
Редакция вручит победительнице денежный приз в размере 316,59 рубля.
FINANCE.TUT.BY благодарит каждого, кто прислал свою историю в редакцию, и желает всем читателям материального благополучия.
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FINANCE.TUT.BY подвел итоги конкурса "Мой бюджет".
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