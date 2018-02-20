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Рианне - 30. Самые эпатажные наряды поп-звезды за последний год из ее Instagram

20.02.2018 10:58 — Разное | Tut.by  
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Сегодня одной из самых эпатажных звезд американской поп-сцены Рианне стукнуло 30 лет. Исполнительница хита Umbrella занимает седьмую строчку самых богатых певиц по версии Forbes. Неудивительно, ведь девушка умеет привлекать к себе внимание: снимается обнаженной в клипах, ее откровенные селфи набирают миллионы лайков. Уследить за всеми образами Рианны невозможно, поэтому взгляните хотя бы на несколько фото из прошедшего года ее жизни.

 

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Апр 17, 2017 в 9:07 PDT

 

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Май 24, 2017 в 2:18 PDT

 

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Июн 21, 2017 в 7:01 PDT

 

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Июл 26, 2017 в 12:06 PDT

 

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

 

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Окт 11, 2017 в 5:37 PDT

 

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

 

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 3, 2017 в 11:41 PST

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Уследить за всеми образами Рианны невозможно, поэтому взгляните хотя бы на несколько фото из прошедшего года ее жизни.

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