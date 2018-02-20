Рианне - 30. Самые эпатажные наряды поп-звезды за последний год из ее Instagram
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Сегодня одной из самых эпатажных звезд американской поп-сцены Рианне стукнуло 30 лет. Исполнительница хита занимает седьмую строчку самых богатых певиц по Umbrella . Неудивительно, ведь девушка умеет привлекать к себе внимание: версии Forbes обнаженной в клипах, ее откровенные селфи снимается миллионы лайков. Уследить за набирают образами Рианны невозможно, поэтому взгляните хотя бы на несколько фото из прошедшего года ее жизни. всеми
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Уследить за всеми образами Рианны невозможно, поэтому взгляните хотя бы на несколько фото из прошедшего года ее жизни.
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