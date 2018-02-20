Рианне - 30. Самые эпатажные наряды поп-звезды за последний год из ее Instagram

Сегодня одной из самых эпатажных звезд американской поп-сцены Рианне стукнуло 30 лет. Исполнительница хита Umbrella занимает седьмую строчку самых богатых певиц по версии Forbes . Неудивительно, ведь девушка умеет привлекать к себе внимание: снимается обнаженной в клипах, ее откровенные селфи набирают миллионы лайков. Уследить за всеми образами Рианны невозможно, поэтому взгляните хотя бы на несколько фото из прошедшего года ее жизни.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 1, 2017 в 9:20 PST

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Апр 17, 2017 в 9:07 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Окт 16, 2017 в 4:35 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Май 2, 2017 в 2:51 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Май 24, 2017 в 2:18 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Июн 21, 2017 в 7:01 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Июл 26, 2017 в 12:06 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Янв 27, 2018 в 10:59 PST

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Авг 7, 2017 в 1:44 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 9, 2017 в 5:25 PST

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Окт 11, 2017 в 5:37 PDT

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 22, 2017 в 12:01 PST

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 3, 2017 в 11:41 PST

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