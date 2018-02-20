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Британец выпил в самом северном и южном баре мира. И ему не понравилось
38-летний британец Бен Кумбс за семь месяцев совершил «пивную экспедицию» и проехал от самого северного до самого южного бара в мире более 37 тысяч километров. Об этом со
Бен Кумбс совершил путешествие от поселка Пирамида на острове Шпицберген в Арктике, где находится самый северный бар, до чилийского паба Puerto Williams на архипелаге Огненная Земля. Путешественник проехал весь путь на автомобиле, а между континентами переправлял его водным транспортом.
Идея устроить экспедицию по барам пришла Бену Кумбсу за кружкой пива. За время путешествия у него случилась всего одна серьезная авария — в Калифорнии, где ему пришлось заменить сцепление. При этом Кумбс рассматривал возможность добраться до Антарктиды, поскольку там есть несколько баров в закрытых поселениях, но пришел к выводу, что это практически невозможно.
Путешественнику не понравился самый южный бар в мире.
— Вообще-то, это оказалась какая-то забегаловка. Там внутри была садовая пластмассовая мебель, по телевизору — чилийские народные танцы, а в продаже — только дешевый алкоголь. Наверное, есть более приятные места, куда не лень ехать 20 тысяч миль, но тут суть была в другом. Для меня важнее само путешествие, чем его конечный пункт, — заключает Бен Кумбс.
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Бен Кумбс совершил путешествие от поселка Пирамида на острове Шпицберген в Арктике, где находится самый северный бар, до чилийского паба Puerto Williams на архипелаге...
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