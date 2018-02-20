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"Просадка не оказала влияния…" Опасны ли трещины на Кобринском мосту?

20.02.2018 11:56 — Разное | Tut.by  
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С наступлением теплой погоды, предположительно, в марте, асфальтобетонное покрытие в местах образования трещин на Кобринском мосту будет заменено. Накануне БелдорНИИ не выявил причин для беспокойства по ситуации на реконструируемом путепроводе, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Brestcity.com

Трещины и просадки покрытия появились на спуске моста в сторону проспекта Машерова. Ранее в горисполкоме сообщали, что причин для беспокойства нет.

Тем не менее, генподрядчик обратился в Белорусский дорожный научно-исследовательский институт с просьбой оказать техническую помощь в обследовании объекта. Как отметили эксперты «выявленная просадка насыпи подхода со стороны проспекта Машерова не оказала влияние на техническое состояние несущих элементов путепровода…».

Хотя трещины никак не влияют на несущую способность и устойчивость моста, в горисполкоме заверили, что специалисты проводят ежедневный мониторинг объекта.

 
Теги: Брест
 
 
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Трещины и просадки покрытия появились на спуске моста в сторону проспекта Машерова. Ранее в горисполкоме сообщали, что причин для беспокойства нет.

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