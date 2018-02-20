Как и прогнозировалось, « Движение вверх » продолжает брать новые высоты. Картина, вышедшая в прокат 28 декабря 2017 года собрала уже более 52 миллионов долларов. Как сообщил УП «Киновидеопрокат» Минска, в кинотетрах « Киев » и « Центральный » решено продлить показы до 7 марта.





Напомним, зрители активно голосовали рублем за баскетбольную драму (фильм лидировал в прокате полтора месяца), а кинотеатры в Минске уже добавляли показы обозначенные сроком до 25 февраля.

Сегодня стало известно, « Движение вверх » можно будет увидеть на большом экране еще и в марте. Это новый рекорд для Минска — фильм держится в прокате больше двух месяцев.

— В эти выходные прошли выборы, где мы получили обратную связь от избирателей. В частности, в кинотеатрах «Киев» и «Центральный» говорили о желании снова увидеть фильм, — сообщили в столичном УП «Киновидеопрокат». — Мы стараемся поддерживать аудиторию, поэтому продлеваем «Движение вверх» на одну неделю.

Матч между сборными СССР и США можно будет увидеть до 7 марта включительно. Кроме того, в эти выходные показы состоятся в кинотеатре « Пионер ».

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