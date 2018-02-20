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Самый долгий прокат в Минске: показы "Движения вверх" продлевают еще на одну неделю в марте

20.02.2018 12:14 — Разное | Tut.by  
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Как и прогнозировалось, «Движение вверх» продолжает брать новые высоты. Картина, вышедшая в прокат 28 декабря 2017 года собрала уже более 52 миллионов долларов. Как сообщил УП «Киновидеопрокат» Минска, в кинотетрах «Киев» и «Центральный» решено продлить показы до 7 марта.


Напомним, зрители активно голосовали рублем за баскетбольную драму (фильм лидировал в прокате полтора месяца), а кинотеатры в Минске уже добавляли показы обозначенные сроком до 25 февраля.

Сегодня стало известно, «Движение вверх» можно будет увидеть на большом экране еще и в марте. Это новый рекорд для Минска — фильм держится в прокате больше двух месяцев.

— В эти выходные прошли выборы, где мы получили обратную связь от избирателей. В частности, в кинотеатрах «Киев» и «Центральный» говорили о желании снова увидеть фильм, — сообщили в столичном УП «Киновидеопрокат». — Мы стараемся поддерживать аудиторию, поэтому продлеваем «Движение вверх» на одну неделю.

Матч между сборными СССР и США можно будет увидеть до 7 марта включительно. Кроме того, в эти выходные показы состоятся в кинотеатре «Пионер».

Билеты в кино можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

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Напомним, для пользователей своего приложения AFISHA.TUT.BY проводит новый розыгрыш — можно получить бесплатно билеты на Национальный балет Грузии «Сухишвили». Мероприятия пройдут 24 февраля в Бобруйске, 25 февраля — в Минске, 26 февраля — в и 27 февраля — в Гомеле. Билеты на шоу в этих городах уже в продаже, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 23 февраля.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В кинотетрах "Киев" и "Центральный" решено продлить показы до 7 марта.

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