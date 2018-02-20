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Самый долгий прокат в Минске: показы "Движения вверх" продлевают еще на одну неделю в марте
Как и прогнозировалось, «
Напомним, зрители активно голосовали рублем за баскетбольную драму (фильм лидировал в прокате полтора месяца), а кинотеатры в Минске уже
Сегодня стало известно, «
— В эти выходные прошли выборы, где мы получили обратную связь от избирателей. В частности, в кинотеатрах «Киев» и «Центральный» говорили о желании снова увидеть фильм, — сообщили в столичном УП «Киновидеопрокат». — Мы стараемся поддерживать аудиторию, поэтому продлеваем «Движение вверх» на одну неделю.
Матч между сборными СССР и США можно будет увидеть до 7 марта включительно. Кроме того, в эти выходные показы состоятся в кинотеатре «
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В кинотетрах "Киев" и "Центральный" решено продлить показы до 7 марта.
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