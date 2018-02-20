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Жерар Депардье намерен переехать в Алжир
Актер Жерар Депардье, который несколько лет назад получил российское гражданство, снова решил переехать. На этот раз взгляд 69-летнего француза от России и Бельгии обратился к берегам бывшей французский колонии Алжира,
По его мнению, алжирцы — «это очень интеллектуальный и умный народ, который был захвачен неграмотной [французской] армией в 1830 году». Депардье считает, что во время присоединения Алжира к Франции большая часть французов не умела читать и писать, в отличие от алжирцев.
Позиция Депардье вызвала бурную реакцию у франкоязычных пользователей соцсетей. Часть согласилась с ним и заметила, что теперь у актера начнутся большие проблемы с французским правительством, так как он выразился недостаточно толерантно. Другие пользователи подхватили мысль Депардье и стали обсуждать межнациональные конфликты между французами, живущими в Марселе, и арабскими мигрантами, заселившими так называемый северный квартал города.
В 2016 году Депардье сообщил корреспонденту Le Parisien, что несмотря на воспитание в традициях католической веры, в 70-х годах в течение двух лет был мусульманином и внимательно изучил Коран. Однако актер отметил, что «пять ежедневных молитв и запрет есть свинину» показались ему в итоге чересчур сложными правилами.
— Я буду скоро жить в Алжире. Я выбрал Алжир. Это блестящая страна, — рассказал актер изданию
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Французский актер Жерар Депардье, который несколько лет назад получил российское гражданство, решил переехать в Алжир.
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