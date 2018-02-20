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В Гродно из-за отравления угарным газом погибла шестиклассница

20.02.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
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В понедельник поздно вечером в реанимацию областной детской клинической больницы поступила 12-летняя девочка. Предварительный диагноз: состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом.


Как оказалось, школьница мылась в ванной у себя дома, предварительно включив газовую колонку. Предположительно, получила отравление угарным газом, потеряла сознание и захлебнулась. Работники скорой помощи провели реанимационные мероприятия и в тяжелом состоянии госпитализировали девочку. Как стало известно во вторник в первой половине дня, школьница скончалась.

Специалисты предполагают, что к трагедии могла привести недостаточная тяга в вентиляционном канале и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной комнате.

Ответственные службы устанавливают подробные обстоятельства произошедшего.

 
 
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В понедельник поздно вечером в реанимацию областной детской клинической больницы поступила 12-летняя девочка. Предварительный диагноз: состояние...

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