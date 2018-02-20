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В Гродно из-за отравления угарным газом погибла шестиклассница
20.02.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк
В понедельник поздно вечером в реанимацию областной детской клинической больницы поступила 12-летняя девочка. Предварительный диагноз: состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом.
Специалисты предполагают, что к трагедии могла привести недостаточная тяга в вентиляционном канале и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной комнате.
Ответственные службы устанавливают подробные обстоятельства произошедшего.
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В понедельник поздно вечером в реанимацию областной детской клинической больницы поступила 12-летняя девочка. Предварительный диагноз: состояние...
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