Пять отличных тренеров с YouTube, которые будут заниматься с вами дома

«Я семь лет тренировалась дома, по видеоурокам на YouTube», — говорит о себе минчанка Вероника Василевич-Новицкая. Все началось в студенчестве: девушка предпочла интернет тренажерному залу потому, что заниматься хотелось, а платить за абонемент не было возможности. Для GO.TUT.BY она выбрала свои любимые YouTube-тренировки.

Сейчас у выпускницы МГЛУ две работы: преподаватель английского и шведского языка на факультете международных отношений БГУ, а еще инструктор по йоге.

— В тренировках по YouTube я вижу одни плюсы: занимаешься с известным на весь мир тренером, параллельно осваиваешь иностранный язык, — смеется Вероника. — Теперь я сама веду занятия дважды в неделю, равняюсь на любимых тренеров YouTube: белорусам многому стоит у них поучиться. И когда у меня есть свободное время, с удовольствием тренируюсь дома по видеоурокам.

Безопасны ли самостоятельные занятия спортом? Тренер говорит, что да. Но напоминает: перед видеоуроком, особенно коротким и интенсивным, обязательно нужно разгореться.

— Иначе можно потянуть мышцу. Так что разогревайтесь перед занятием, растягивайтесь после — и держите умеренный темп.

Тип: йога

Уровень: начальный — продвинутый

Длительность: 10−70 минут

Язык: русский

Оборудование: не обязательно

— Отличный канал на русском языке для тех, кто всегда мечтал заняться йогой. Либо для тех, кто уже занимается и хочет развиваться в этом направлении. Подходит и парням, и девушкам.

Плюсы: большое количество качественных йога-тренировок различной интенсивности, для разных уровней, с блоками, ремнями — и без них. Я как инструктор йоги, который постоянно учится, была в восторге от того, что Лена дает названия всех поз, асан, на санскрите. Все асаны очень красивые и плавно сменяют друг друга. Есть йога-тренировки для разных частей тела, при болях в пояснице, для гибкости шейного и плечевого отдела — и, наконец, йога для шпагата. В целом, это один из лучших йога-каналов на русском, которые я пока для себя открыла!

Минусы: мне лично не хватает музыки. В некоторых видео она есть, но ее не слышно. А еще в начале тренировки довольно много времени отводится дыханию и настройке, поэтому если вы хотите сразу перейти к физической составляющей, то придется немного промотать.

Тип: кардио, высокоинтенсивный тренинг, силовой тренинг

Уровень: средний — выше среднего

Длительность: 45 минут

Язык: польский

Оборудование: многие тренировки направлены на работу с весом собственного тела, так что оборудование не обязательно

— У самого популярного и любимого тренера поляков есть как минимум один белорусский фанат. Тренироваться с Евой могут и парни, и девушки.

Плюсы: видео очень грамотно и красиво сняты (что все же важно, согласитесь!). А еще Ева в шикарной форме и всегда стильно одета. Сами упражнения очень эффективные и оригинальные, программы составлены грамотно.

Минусы: для кого-то минусом может стать польский язык. Но он не смущает, особенно если вы опытный ученик и знаете технику выполнения. Я даже выучила, что такое рамены и пошладки — плечи и ягодицы.

Тип: табата, высокоинтенсивный тренинг

Уровень: средний

Длительность: 20−25 минут

Язык: русский

Оборудование: не надо

Короткие и эффективные тренировки по системе табата, направленные на жиросжигание. Идеально подходят для тех, кому жалко тратить время на поход в фитнес-клуб или тренажерный зал.

Плюсы: тренер Виталина Бендарская очень энергичная и сильная. Грамотно демонстрируя технику выполнения того или другого упражнения, она не забывает рассказывать о том, как поддерживать форму. Упражнения радуют разнообразием: в течение 20 минут вы проработаете все основные группы мышц. У Виталины есть еще один канал, подходящий для начинающих, называется «Комплекс упражнений для похудения». Мне кажется, Виталина сама похудела в процессе съемки видеотренировок.

Минусы: мне не очень нравится, что в ходе двадцатиминутной тренировки упражнения не повторяются. И наличие хорошей музыки на заднем плане было бы тоже плюсом.

Тип: фитнес-балет

Уровень: начальный — средний

Длительность: 15−60 мин.

Язык: английский

Оборудование: легкие гантели и гимнастический мяч по желанию

Если вы когда-либо мечтали о карьере балерины (либо просто о красивых ногах), то тренировки от улыбчивой Трейси определенно придутся вам по вкусу. Занятия — для девушек.

Плюсы: суть в том, что в течение энного времени вы без перерыва делаете классические балетные па, приседы, «пилатесные» упражнения для пресса, спины и рук. Все ритмично и динамично! После часовой тренировки придется выжимать одежду, при этом чувствовать себя вы будете более подтянутой и стройной.

Минусы: тренировки — только на английском.

Высокоинтенсивные тренировки с Бобом Харпером

Тип: интервальный тренинг, высокоинтенсивный тренинг, силовой тренинг

Уровень: высокий

Длительность: 60 минут

Язык: английский

Оборудование: зависит от тренировки. Иногда нужны гантели

— Брутальные и жесткие часовые тренировки с голливудским тренером Бобом Харпером. Канала как такового у него нет, но можно найти тренировки Total Body Transformation Workout и Bob Harper Main Workout. Поверьте, для многих тренажерный зал может показаться цветочками по сравнению с тренировками Боба Харпера.

Плюсы: качественные высокоинтенсивные тренировки, которые подойдут для тех, кто желает похудеть и подтянуть тело. Не забудьте полотенце, оно вам ох как понадобится!

Минусы: во-первых, тренировки на английском. Во-вторых, хороши для людей с достаточно высоким уровнем физической подготовки. Если вы только начали свое фитнес-путешествие, я бы порекомендовала выбрать менее «взрывную» тренировку.