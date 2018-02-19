Единый день скидок пройдет в столичных универмагах 24 и 25 февраля

Скидки покупателям на все непродовольственные товары будут предоставлены в универмагах и других торговых предприятиях г. Минска.

Так, 24 и 25 февраля скидки в ЦУМе составят 20%, в «Торговом доме «На Немиге» — 20%, в магазине «Вероника» — 15% (ул. Притыцкого, 38). Также скидки предоставят ООО «Домолюкс» — 15% (ул. Волгоградская, 5), ООО «Детский мир» — 10% (Логойский тракт, 25/1), в ОАО «Світанак» — 15% (просп. Независимости 58, просп. Независимости, 3−2, ул. Есенина, 76, ул. В. Хоружей, 17, ул. Налибокская, 1).

24 февраля в ГУМе будет скидка в 24%, в универмаге «Беларусь» — 25% (для держателей дисконтных карт), в УП «Кирмаш» — 22% (для держателей дисконтных карт), в ЗАО «Лянок» — 18% (просп. Независимости, 46), в ОАО «Трикотажторг» — 18% (ул. Платонова, 30/2), в ООО «Старт-Х» — 15% (ул. Долгобродская, 26).

Магазины торгового центра «Столица» 24 и 25 февраля предложат скидки от 5 до 50%.

Кроме того, 24 и 25 февраля скидки на товары отдельных производителей предоставят:

24 февраля — ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» — 20% (просп. Независимости, 131).

25 февраля — ЗАО «Сандрик» — 15% (просп. газеты Правда, 40). Также скидки будут в ООО «Вильнюс-1» — 15% (ул. Калиновского, 55) и в ТЗАО «Пальмира» — 15% (ул. Шугаева, 3/1).