В январе более 1550 квартир должников отключили от некоторых ЖКУ

В 2017 году в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг и плате за пользование жилыми помещениями в 18 554 квартирах были отключены некоторые ЖКУ. В январе 2018 года этот перечень пополнился еще 1551 квартирой. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в филиале «Единый расчетно-справочный центр г. Минска».



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Как отметила главный специалист Единого РСЦ Элла Лазарева, после двух месяцев задолженности собственникам и нанимателям направляют письменное предупреждение о необходимости внести платежи, включая пеню, в течение 5 дней. В противном случае приостанавливают оказание некоторых коммунальных услуг. В основном электроэнергии, путем приостановления техобслуживания оборудования поэтажного электрощитка, реже, в силу различных причин технического характера, отключают воду, газ и телеантенну.

Кроме того, неплательщикам звонят с напоминанием о просрочке, направляют по почте уведомления о необходимости внести плату и информируют о предпринимаемых мерах по взысканию задолженности, посещают на дому; оформляют исполнительные надписи и подают исковые заявления в суд на взыскание долга; описывают имущество, которое может быть реализовано, а вырученные средства направлены на погашение задолженности; накладывают арест на имущество и финансы; могут ограничить права на управление транспортным средством и запретить выезд из страны.

Наконец, злостные должники могут лишиться жилья.

— Для нанимателя жилого помещения коммерческого использования наличие без уважительных причин двухмесячной задолженности может стать основанием для расторжения договора найма с последующим выселением должника и проживающих с ним членов семьи без предоставления другой жилплощади. На собственника подаем иск о понуждении к отчуждению жилого помещения после шестимесячной просрочки по платежам и дают год на исправление ситуации. Но сначала в обоих случаях этим гражданам направляют предупреждения о необходимости погасить задолженность в течение одного месяца, — разъяснила нюансы законодательства Э. Лазарева. — За минувший год были разосланы 8486 таких предупреждений. Большинство получателей произвели оплату. В итоге столичные РСЦ передали в районные ЖРЭО документы на 1 342 должников для дальнейшей подачи исковых заявлений в суд о выселении и понуждении к отчуждению жилья.