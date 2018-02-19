Белорусские футболисты в июне сыграют против Финляндии

Между Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» и Федерацией футбола Финляндии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных.



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Поединок состоится 9 июня в Финляндии. Время начала и место проведения матча станут известны позднее.

Сборная Финляндии не сыграет на предстоящем чемпионате мира ФИФА. В квалификации команда Роберта Просинечки заняла итоговое пятое место в «группе I» с девятью очками. По ходу отборочного цикла наш будущий соперник сумел одолеть Косово и Исландию, а также сыграл вничью с командами Хорватии и Турции.

На данный момент Финляндия занимает 66 строчку в рейтинге ФИФА и 38 место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА.

Ранее сборные Беларуси и Финляндии пересекались дважды. В июне 2013 года в рамках квалификации чемпионата мира ФИФА 2014 финны одержали минимальную победу в Хельсинки, а затем матч в Гомеле завершился со счетом 1:1.

Напоминаем, перед этим в марте «белакрылым» предстоят спарринги с Азербайджаном и со словенцами.

8 сентября команда Игоря Криушенко стартует в Лиге наций УЕФА домашним матчем против Сан-Марино.