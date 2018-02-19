ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские футболисты в июне сыграют против Финляндии

20.02.2018 16:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Между Ассоциацией «Белорусская федерация футбола» и Федерацией футбола Финляндии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча с участием национальных сборных.


Коллаж АБФФ

Поединок состоится 9 июня в Финляндии. Время начала и место проведения матча станут известны позднее.

Сборная Финляндии не сыграет на предстоящем чемпионате мира ФИФА. В квалификации команда Роберта Просинечки заняла итоговое пятое место в «группе I» с девятью очками. По ходу отборочного цикла наш будущий соперник сумел одолеть Косово и Исландию, а также сыграл вничью с командами Хорватии и Турции.

На данный момент Финляндия занимает 66 строчку в рейтинге ФИФА и 38 место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА.

Ранее сборные Беларуси и Финляндии пересекались дважды. В июне 2013 года в рамках квалификации чемпионата мира ФИФА 2014 финны одержали минимальную победу в Хельсинки, а затем матч в Гомеле завершился со счетом 1:1.

Напоминаем, перед этим в марте «белакрылым» предстоят спарринги с Азербайджаном и со словенцами.

8 сентября команда Игоря Криушенко стартует в Лиге наций УЕФА домашним матчем против Сан-Марино.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На данный момент Финляндия занимает 66 строчку в рейтинге ФИФА и 38 место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы заняли пятое место в смешанной эстафете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика