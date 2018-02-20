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"Забыла отфотошопить". Бузова опубликовала снимок с идеальным лицом, но не телом
Певица Ольга Бузова
Фото сопровождалось подписью: «Главное в жизни — не подняться выше других, а превзойти саму себя». Но пользователи обратили внимание не на красивую цитату, а на злоупотребление программой для редактирования снимка.
— Лицо фотошопила, а тело забыла, — комментировали подписчики Бузовой. Певица не стала обращать внимания на подобные комментарии.
Кстати, в ноябре 2017 года Ольга Бузова обогнала Ким Кардашьян по просмотрам «Историй» в инстаграме. При этом у россиянки в десять раз меньше подписчиков — 12 миллионов против 108 миллионов у Кардашьян.
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Пользователи обратили внимание на то, что тело певицы не подверглось редактированию и выглядело не таким привлекательным.
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