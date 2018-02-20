Певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором лицо выглядит как с обложки глянцевого журнала. Но пользователи обратили внимание на другое: тело певицы не подверглось редактированию и выглядело не таким привлекательным.



Фото: instagram.com/buzova86

Фото сопровождалось подписью: «Главное в жизни — не подняться выше других, а превзойти саму себя». Но пользователи обратили внимание не на красивую цитату, а на злоупотребление программой для редактирования снимка.

— Лицо фотошопила, а тело забыла, — комментировали подписчики Бузовой. Певица не стала обращать внимания на подобные комментарии.

Кстати, в ноябре 2017 года Ольга Бузова обогнала Ким Кардашьян по просмотрам «Историй» в инстаграме. При этом у россиянки в десять раз меньше подписчиков — 12 миллионов против 108 миллионов у Кардашьян.

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