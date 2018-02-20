АБФФ за договорные матчи пожизненно дисквалифицировала 12 человек, двое объявлены персонами нон грата

19 февраля в Доме футбола состоялось заседания Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Комитет вынес решения в отношении физических лиц, участвовавших в договорных матчах. Об этом сообщает пресс-служба АБФФ.



Организатор договорных матчей из Украины Ярослав Лемик (в черной куртке) общается с Вячеславом Замарой во время судебного процесса. В байке с синим капюшоном — Юрий Сыроквашко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

За организацию договорных матчей бывший профессиональный футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко («Луч», Минск) объявлены персонами нон грата — лицами нежелательными для деятельности АБФФ.

Наказанию в виде пожизненной дисквалификации подверглись футболисты Александр Тишкевич («Ислочь»), Александр Лебедев («Ислочь»), Андрей Порываев («Ислочь»), Юрий Рыжко («Ислочь»), Сергей Шуманов («Луч», Минск), Игорь Журавлев («Луч»), Виталий Желудок («Ошмяны-БГУФК»), Вячеслав Палазник («Ошмяны-БГУФК»), Егор Гудель («Ошмяны-БГУФК»), Алексей Сакович («Ошмяны-БГУФК»), Илья Гаврилов («Гранит»), тренер Владимир Маковский («Ислочь»).

Наказанию в виде дисквалификации на 24 месяца подверглись футболисты Иван Денисевич («Ислочь»), Александр Алумона («Ислочь»), Александр Папуш («Ислочь»), Александр Тарликовский («Луч», Минск), Андрей Напорко («Луч», Минск), Денис Медведев («Луч», Минск), директор Дмитрий Карповский («Луч», Минск), Денис Жбанков («Ошмяны-БГУФК») а также бывший профессиональный футболист Дмитрий Макар и бывший арбитр Станислав Савицкий.

В отношении так называемого матча-фантома члены комитета приняли решение пожизненно дисквалифицаровать сотрудников Павла Качановича («Шахтер», Солигорск) и Владислава Караневского («Слуцк»), а также граждан Лысакова и Горбунова. Напомним, эти граждане предложили двум представителям футбольных клубов «Шахтер» и «Слуцк» опубликовать в интернете результаты якобы состоявшего футбольного матча, тем самым введя в заблуждение зарубежные букмекерские конторы, и, заранее зная результат, сделать гарантированные выигрышные ставки.