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белорусского рэпера задержали в России за наркотики
Рэпера Джонни Гатти (Евгений Зыль) в конце 2017 года задержали в российском Саратове. Как
По информации издания, в Беларуси на Евгения заведено уголовное дело по ст. 328 — «Незаконный оборот наркотиков». Рэпера задержали 19 декабря 2017 года, когда он гостил у друга.
— Я знаю, что к нему домой «зарывались», что ему угрожали, говорили, что подкинут наркоту, что он никогда не увидит свою дочь, — говорит в сюжете друг музыканта Даниэль Хацкель.
Последняя публикация в Instagram белоруса датируется 16 декабря 2017 года. Один из читателей оставил под ней комментарий «Свободу Джонни Гатти».
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Рэпера Джонни Гатти (Евгений Зыль) в конце 2017 года задержали в российском Саратове. Сейчас музыкант находится в саратовском СИЗО и ждет экстрадиции в Минск.
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