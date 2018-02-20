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Отдел образования, спорта и туризма Ошмянского райисполкома стал лучшим по итогам минувшего года

20.02.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
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Итоговая коллегия главного управления образования прошла в Гродно

Ее участники минутой молчания по предложению заместителя председателя облисполкома Виктора Лисковича почтили память погибшей накануне от отравления угарным газом гродненской школьницы. Врачи всю ночь боролись за ее жизнь, сделав  все возможное, но спасти девочку, к сожалению, не получилось. 

Год больших разработок

Итоговая коллегия прошла в гимназии №1 имени академика Карского не случайно: по итогам прошлого года гимназия стала лучшей в Беларуси среди городских учреждений общего среднего образования страны.

Здесь собрались руководители учреждений образования, заместители председателей горрайисполкомов области, начальники отделов образования, спорта и туризма, а также представители учреждений, с которыми в тесном сотрудничестве работает система образования.


Предваряла коллегию выставка, приуроченная к Году науки. От детского садика до учреждений профобразования – своими разработками педагоги и учащиеся охотно делились друг с другом.

Фрезерный станок с числовым программным управлением, беспилотный летательный аппарат, инструмент для выжигания по дереву, коллекция одежды «Скарбы Гродзеншчыны» с вышитыми достопримечательностями Гродно, «Белорусский календарь» в технике росписи по стеклу – особая гордость учреждений профобразования области. Ученики Щучинской гимназии демонстрировали, как печатались книги 500 лет назад: в районе воссоздан в натуральную величину печатный станок Скорины. В республике таких всего два – еще один есть в Национальной библиотеке.



Немало проектов представляли энергосберегающие технологии. Например, дома будущего с солнечными батареями, сбором талой воды; мобильное зарядное устройство, которое позволяет зарядить телефон с помощью солнечной батареи и другие. СШ №16 г. Лиды разработала несколько тематических коллекций флаеров с нанесенными QR-кодами. Для ребят помладше в СШ №3 Ошмян создают поучительные и познавательные мультфильмы. Делают из пластилина фигурки, придумывают сюжет, а потом оживляют их в специальной     программе. Это под силу даже ученикам начальных классов.

Есть результат

– Учащиеся, педагоги, учреждения образования области в минувшем году завоевали немало наград. По ряду показателей область занимает лидирующие позиции в стране, – отметил начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин.

В прошлом году на республиканской олимпиаде по учебным предметам учащиеся завоевали 95 дипломов, по этому показателю область уступает только Минску. Выпускница СШ №5 Сморгони Полина Тумаш отмечена бронзовой медалью на Международной олимпиаде по биологии.

Результаты централизованного тестирования также довольно высокие: по всем предметам, кроме химии, испанского и французского языков, выпускники Гродненщины показали результаты выше республиканских.


Кадетское училище получило новую прописку в агрогородке Поречье.

Выполнена задача по открытию центров допризывной подготовки: они есть в Лиде, Сморгони, Ошмянах и на Зельвенщине. Поставлена задача создать такой центр в Гродно к началу следующего учебного года.

Значительно в области активизировалась деятельность по внедрению электронных журналов и дневников.

Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения стала призером республиканского конкурса «Лучшее учреждение специального образования». По итогам республиканской спартакиады для детей с особенностями психофизического развития команда области заняла второе место.

На конкурсе профессионального мастерства WorldSkills на Международном чемпионате стран-членов Евразийского пространства в минувшем году завоеваны одна золотая и две серебряные медали, знак отличия за высшие профессиональные достижения по кондитерскому искусству – на международном чемпионате. В системе профессионально-технического образования проводится работа по приостановлению приема абитуриентов на невостребованные специальности и открытие новых, перспективных.

В работе с кадрами Александр Сонгин отметил тот факт, что регион был достойно представлен на республиканском конкурсе «Учитель года»: из восьми финалистов двое – представители Гродненщины.


Граждане своей страны

Тимуровскому и волонтерскому движению необходимо придать новый импульс. А для этого на местах наладить тесное сотрудничество со службами по труду, занятости и соцзащите, чтобы оказать помощь каждому нуждающемуся престарелому человеку.

 Важнейшая задача учреждений образования – воспитание, причем начиная с детского сада. Нам нужны настоящие патриоты, граждане Республики Беларусь, – сказал Виктор Лискович. – Важно сохранить преемственность поколений. Сделать это можно в том числе и через создание волонтерских отрядов, которые бы объединили ребят разных возрастов. Приходя к пожилым людям, общаясь с ними, ребята будут проходить настоящую школу жизни. 

Важная задача – создание в учреждениях стендов с информацией о выпускниках, добившихся успехов в самых разных сферах. Также там стоит разместить фотографии учителей, которые стали педагогами и вернулись в родные школы. Эта работа была начата ранее, а в Год малой родины она особенно актуальна.

Большая стройка

В отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов. За счет средств республиканского бюджета планируется завершение строительства сада на 190 мест в Островце, начало строительства там же школы на 765 мест, сада на 230 мест и дома детского творчества.

В 2017 году в области были ведены в эксплуатацию четыре новых объекта, завершена модернизация шести школ за счет средств международного займа. Детские сады построены в Гродно и Островце, продолжается возведение в Щучине, Новогрудке, Гродно и Островце. В 2018-м на строительство и реконструкцию 17 учреждений образования предполагается направить почти 35 миллионов рублей, в том числе по Государственной инвестиционной программе – 16,3 миллиона. Кроме того, в рамках реализации Проекта за счет средств займа Всемирного банка планируется завершить проектирование и приступить к модернизации пяти объектов в Волковыском, Кореличском, Щучинском, Ивьевском и Вороновском районах.


Ремонтные работы в рамках программы по благоустройству городских поселков будут проведены в учреждениях образования Сопоцкино Гродненского и Мир Кореличского районов. В Ивье при подготовке к областному празднику «Дажынкі» продолжатся ремонты в школе и сельскохозяйственном профессиональном лицее. К 1 сентября откроет двери после реконструкции Козловщинская школа, что на Дятловщине.

Ревизия столовых

На особом контроле – организация питания. Этот вопрос обсуждался и на заседании областного исполнительного комитета. Как рассказал Александр Сонгин, руководством облисполкома поставлены задачи по усилению контроля за организацией питания.

– Проблема пищеблоков не в том, какой там ремонт. Важнее – соблюдение санитарных норм, правильное выполнение технологических операций, – отметил Виктор Лискович. – Недопустимы воровство, использование некачественных продуктов питания. В учреждениях образования приказом назначаются ответственные за питание. И без их присутствия закладка продуктов запрещена. Директора несут ответственность за качество школьного питания.

Должен быть и общественный контроль в вопросе того, чем кормят детей.


Акценты

– Система образования Гродненской области – предмет гордости нашей страны, – начала свое выступление заместитель министра образования. – По многим показателям область удерживает лидирующие позиции. Это результаты республиканской предметной олимпиады, охват детей дошкольным образованием – в этом вы вторые в республике.

Раиса Сидоренко отметила, что в области более десяти тысяч учеников изучают такие предметы, как история Беларуси и география на белорусском языке. И в этом мы – лидеры в стране. Это хорошее начинание, которое следует поддержать.

Особое значение имеет тема преступности несовершеннолетних. Важно тщательно анализировать проводимую работу и принимать все необходимые меры.

Поднимались на коллегии вопросы кадрового потенциала области, организации работы в шестой школьный день, профориентационной работы, трудоустройства выпускников высших и средних специальных учреждений образования, проблемы травматизма, исполнительской дисциплины и многие другие.


С победой!

Завершилась коллегия на торжественной ноте. Медалью «За верность кадетскому делу» награжден Виктор Лискович. Благодарственные письма заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко вручены руководителям, которые приняли активное участие в благотворительной акции «Наши дети»: генеральному директору РУП «Гродноэнерго» Владимиру Шатернику, директору Гродненского филиала РУП «Белтелеком» Виктору Матвееву, заместителю председателя Зельвенского райисполкома Валентину Семеняко, педагогу допобразования Лидского профессионального лицея мелиоративного строительства Татьяне Козел, а также председателю первичной профсоюзной организации студентов ГрГУ имени Янки Купалы Евгению Михаловичу. Также были подведены итоги соревнования на лучшую организацию работы среди учреждений образования. В числе лучших – областной эколого-биологический центр, зельвенская санаторная школа-интернат, понемунский детский дом, новогрудский аграрный колледж, лидский лицей мелиоративного строительства, гродненский технологический колледж. Среди отделов образования, спорта и туризма райисполкомов и администраций лучшими по итогам минувшего года стали Ошмянский и Ленинский города Гродно.












Фото Артема ТУРЛАЯ
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Итоговая коллегия главного управления образования прошла в Гродно Ее участники минутой молчания по предложению заместителя председателя облисполкома Виктора...

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