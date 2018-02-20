Отдел образования, спорта и туризма Ошмянского райисполкома стал лучшим по итогам минувшего года

облисполкома

Год больших разработок

Итоговая коллегия прошла в гимназии №1 имени академика Карского не случайно: по итогам прошлого года гимназия стала лучшей в Беларуси среди городских учреждений общего среднего образования страны.

Здесь собрались руководители учреждений образования, заместители председателей горрайисполкомов области, начальники отделов образования, спорта и туризма, а также представители учреждений, с которыми в тесном сотрудничестве работает система образования.





Предваряла коллегию выставка, приуроченная к Году науки. От детского садика до учреждений профобразования – своими разработками педагоги и учащиеся охотно делились друг с другом.

Фрезерный станок с числовым программным управлением, беспилотный летательный аппарат, инструмент для выжигания по дереву, коллекция одежды «Скарбы Гродзеншчыны» с вышитыми достопримечательностями Гродно, «Белорусский календарь» в технике росписи по стеклу – особая гордость учреждений профобразования области. Ученики Щучинской гимназии демонстрировали, как печатались книги 500 лет назад: в районе воссоздан в натуральную величину печатный станок Скорины. В республике таких всего два – еще один есть в Национальной библиотеке.







Немало проектов представляли энергосберегающие технологии. Например, дома будущего с солнечными батареями, сбором талой воды; мобильное зарядное устройство, которое позволяет зарядить телефон с помощью солнечной батареи и другие. СШ №16 г. Лиды разработала несколько тематических коллекций флаеров с нанесенными QR-кодами. Для ребят помладше в СШ №3 Ошмян создают поучительные и познавательные мультфильмы. Делают из пластилина фигурки, придумывают сюжет, а потом оживляют их в специальной программе. Это под силу даже ученикам начальных классов.

Есть результат

– Учащиеся, педагоги, учреждения образования области в минувшем году завоевали немало наград. По ряду показателей область занимает лидирующие позиции в стране, – отметил начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин.

В прошлом году на республиканской олимпиаде по учебным предметам учащиеся завоевали 95 дипломов, по этому показателю область уступает только Минску. Выпускница СШ №5 Сморгони Полина Тумаш отмечена бронзовой медалью на Международной олимпиаде по биологии.

Результаты централизованного тестирования также довольно высокие: по всем предметам, кроме химии, испанского и французского языков, выпускники Гродненщины показали результаты выше республиканских.





Кадетское училище получило новую прописку в агрогородке Поречье.

Выполнена задача по открытию центров допризывной подготовки: они есть в Лиде, Сморгони, Ошмянах и на Зельвенщине. Поставлена задача создать такой центр в Гродно к началу следующего учебного года.

Значительно в области активизировалась деятельность по внедрению электронных журналов и дневников.

Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения стала призером республиканского конкурса «Лучшее учреждение специального образования». По итогам республиканской спартакиады для детей с особенностями психофизического развития команда области заняла второе место.

На конкурсе профессионального мастерства WorldSkills на Международном чемпионате стран-членов Евразийского пространства в минувшем году завоеваны одна золотая и две серебряные медали, знак отличия за высшие профессиональные достижения по кондитерскому искусству – на международном чемпионате. В системе профессионально-технического образования проводится работа по приостановлению приема абитуриентов на невостребованные специальности и открытие новых, перспективных.

В работе с кадрами Александр Сонгин отметил тот факт, что регион был достойно представлен на республиканском конкурсе «Учитель года»: из восьми финалистов двое – представители Гродненщины.





Граждане своей страны

Тимуровскому и волонтерскому движению необходимо придать новый импульс. А для этого на местах наладить тесное сотрудничество со службами по труду, занятости и соцзащите, чтобы оказать помощь каждому нуждающемуся престарелому человеку.

– Важнейшая задача учреждений образования – воспитание, причем начиная с детского сада. Нам нужны настоящие патриоты, граждане Республики Беларусь, – сказал Виктор Лискович. – Важно сохранить преемственность поколений. Сделать это можно в том числе и через создание волонтерских отрядов, которые бы объединили ребят разных возрастов. Приходя к пожилым людям, общаясь с ними, ребята будут проходить настоящую школу жизни.

Важная задача – создание в учреждениях стендов с информацией о выпускниках, добившихся успехов в самых разных сферах. Также там стоит разместить фотографии учителей, которые стали педагогами и вернулись в родные школы. Эта работа была начата ранее, а в Год малой родины она особенно актуальна.

Большая стройка

В отрасли реализуется ряд инвестиционных проектов. За счет средств республиканского бюджета планируется завершение строительства сада на 190 мест в Островце, начало строительства там же школы на 765 мест, сада на 230 мест и дома детского творчества.

В 2017 году в области были ведены в эксплуатацию четыре новых объекта, завершена модернизация шести школ за счет средств международного займа. Детские сады построены в Гродно и Островце, продолжается возведение в Щучине, Новогрудке, Гродно и Островце. В 2018-м на строительство и реконструкцию 17 учреждений образования предполагается направить почти 35 миллионов рублей, в том числе по Государственной инвестиционной программе – 16,3 миллиона. Кроме того, в рамках реализации Проекта за счет средств займа Всемирного банка планируется завершить проектирование и приступить к модернизации пяти объектов в Волковыском, Кореличском, Щучинском, Ивьевском и Вороновском районах.





Ремонтные работы в рамках программы по благоустройству городских поселков будут проведены в учреждениях образования Сопоцкино Гродненского и Мир Кореличского районов. В Ивье при подготовке к областному празднику «Дажынкі» продолжатся ремонты в школе и сельскохозяйственном профессиональном лицее. К 1 сентября откроет двери после реконструкции Козловщинская школа, что на Дятловщине.

Ревизия столовых

На особом контроле – организация питания. Этот вопрос обсуждался и на заседании областного исполнительного комитета. Как рассказал Александр Сонгин, руководством облисполкома поставлены задачи по усилению контроля за организацией питания.

– Проблема пищеблоков не в том, какой там ремонт. Важнее – соблюдение санитарных норм, правильное выполнение технологических операций, – отметил Виктор Лискович. – Недопустимы воровство, использование некачественных продуктов питания. В учреждениях образования приказом назначаются ответственные за питание. И без их присутствия закладка продуктов запрещена. Директора несут ответственность за качество школьного питания.

Должен быть и общественный контроль в вопросе того, чем кормят детей.





Акценты

– Система образования Гродненской области – предмет гордости нашей страны, – начала свое выступление заместитель министра образования. – По многим показателям область удерживает лидирующие позиции. Это результаты республиканской предметной олимпиады, охват детей дошкольным образованием – в этом вы вторые в республике.

Раиса Сидоренко отметила, что в области более десяти тысяч учеников изучают такие предметы, как история Беларуси и география на белорусском языке. И в этом мы – лидеры в стране. Это хорошее начинание, которое следует поддержать.

Особое значение имеет тема преступности несовершеннолетних. Важно тщательно анализировать проводимую работу и принимать все необходимые меры.

Поднимались на коллегии вопросы кадрового потенциала области, организации работы в шестой школьный день, профориентационной работы, трудоустройства выпускников высших и средних специальных учреждений образования, проблемы травматизма, исполнительской дисциплины и многие другие.





С победой!

Завершилась коллегия на торжественной ноте. Медалью «За верность кадетскому делу» награжден Виктор Лискович. Благодарственные письма заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко вручены руководителям, которые приняли активное участие в благотворительной акции «Наши дети»: генеральному директору РУП «Гродноэнерго» Владимиру Шатернику, директору Гродненского филиала РУП «Белтелеком» Виктору Матвееву, заместителю председателя Зельвенского райисполкома Валентину Семеняко, педагогу допобразования Лидского профессионального лицея мелиоративного строительства Татьяне Козел, а также председателю первичной профсоюзной организации студентов ГрГУ имени Янки Купалы Евгению Михаловичу. Также были подведены итоги соревнования на лучшую организацию работы среди учреждений образования. В числе лучших – областной эколого-биологический центр, зельвенская санаторная школа-интернат, понемунский детский дом, новогрудский аграрный колледж, лидский лицей мелиоративного строительства, гродненский технологический колледж. Среди отделов образования, спорта и туризма райисполкомов и администраций лучшими по итогам минувшего года стали Ошмянский и Ленинский города Гродно.

























Фото Артема ТУРЛАЯ

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА