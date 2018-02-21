Истории о том, как пассажиры такси, взятых «от борта», платят большие суммы за поездку, не редкость. «По сумасшедшим тарифам ездят и „разводят“ пассажиров многие таксисты. А тут они еще и по отношению к своим коллегам ведут себя, как настоящая банда из 90-х, управы нет», — пожаловался AUTO.TUT.BY водитель Денис, который недавно пострадал из-за таксистов-ипэшников.





«Здесь теперь работает команда»

Денис (имя изменено. — Прим. AUTO.TUT.BY) — ипэшник и работает в такси почти восемь лет. Из-за того, что его минивэн Dodge не проходит по году выпуска ни в одну официальную службу такси, парень работает «от борта» — ожидает пассажиров на столичных стоянках или подбирает голосующих на дороге людей.

— Обычно моя точка — это улица Октябрьская, возле бара «Штирлиц». Я пришел туда один из первых. Место хорошее — ночью в выходные услуги такси там востребованы, — не скрывает Денис. — Сейчас я вожу людей по тарифу 1 рубль за километр, не дороже. Считаю эту цену приемлемой: немного больше, чем если бы клиент заказывал такси по телефону или через приложение (средняя цена там — 55 копеек за 1 км), но ниже цен, которые назначают многие ипэшники, — у них может быть и два, и пять рублей за один километр.

Разумеется, кроме Дениса, на Октябрьской работали и другие таксисты, но всем хватало места и конфликтов не было. Ситуация изменилась около месяца назад.

— Как-то ночью, когда я ожидал клиентов, подъехали несколько автомобилей такси, водители которых работают на себя. Таксисты подошли ко мне и еще одному парню, сказали, что мы здесь больше не работаем, мол, «уволены». Объяснили, что сейчас здесь работает «команда».

Однако со «своего» места Денис уезжать не собирался, а по-прежнему приезжал туда каждые выходные. Другой таксист, получивший «предупреждение», в конфликт решил не ввязываться, тем более что работал он через диспетчерскую.

— Я не уехал, потому что мне заказы брать больше неоткуда… Мое упрямство «команде» не понравилось, они давали понять, что мне здесь не место: периодически блокировали мне выезд своими машинами и не давали уезжать с пассажирами.





Однажды Денис отлучился, чтобы перекусить в кафе, а возвратившись, увидел, что оба задних колеса Dodge пробиты.

— На шиномонтаже сказали, что в каждой шине по несколько проколов, которые, похоже, сделали отверткой. Поставили заплатки на колеса, и я приехал на Октябрьскую снова.

А через некоторое время колесо машины Дениса отвалилось прямо во время движения: на одном из колес кто-то ослабил гайки. Таксисту повезло, что пассажиров в этот момент в машине не было. После этого происшествия Денис написал заявление в милицию. Правоохранители просмотрели записи с видеокамер, установленных на здании.

— На записи видно, как какой-то человек подходил к моей машине и что-то делал возле колес. Но установить его личность пока не удалось…

После всего произошедшего Денис не испугался — он по-прежнему работает на старом месте, «на свой страх и риск». Чтобы убедиться своими глазами, как «команда» относится к своему коллеге, AUTO.TUT.BY воскресной ночью отправился на улицу Октябрьскую. Помимо машин официальных служб, приехавших по вызову, там стояли несколько такси ипэшников — на бортах желтые полосы без номера телефона единой диспетчерской.

Сразу было видно, что ипэшники коллеге были не рады. Словесная перепалка чуть было не переросла в драку, но недовольный таксист увидел фотокамеру и отошел от Дениса.





— Да никто ему тут не запрещает работать, — заявил нападавший на Дениса водитель корреспонденту TUT.BY. — Посмотрите, на какой он машине: у него ж номера разные — впереди желтый, сзади белый. А есть ли у него таксометр и СКНО (средство контроля налоговых органов. — Прим. AUTO.TUT.BY)? А бейдж с тарифами и фотографиями где? Надо еще проверить, кто он такой…

— Все документы у меня в порядке, я такой же ипэшник, как и они, только совесть у меня есть. Создали какие-то банды, как в лихие 90-е… — не сдается Денис.

«Люди думают, что если ехать „по счетчику“, будет дешево»

Обиженный на «команду» Денис нарушает профессиональную этику и рассказывает о некоторых популярных местах для водителей-«разводил», а также говорит, как их можно распознать.

— Мест, где стоят «беспредельщики», хватает. Но чаще всего это стоянки возле дорогих увеселительных заведений: того же «Штирлица», бара «Винный шкаф» на Революционной, на Немиге, 5 возле караоке-клуба Jelsomino. Есть они и возле торговых точек, чаще на проспекте Победителей возле ТЦ «Замок» и ТРЦ Galleria Minsk.





Таксисты, которые «задирают» тарифы на перевозки, чаще всего не работают на диспетчерские службы, а значит, у них на бортах будет желтая оклейка такси без цифр номера телефона.

— Они не будут конкретно говорить, сколько стоит поездка. Могут сказать: «Поедем по счетчику». Люди думают: по счетчику — значит, дешево, но тарифы-то ипэшники сами себе придумывают.

Чтобы сумма поездки не стала неприятным сюрпризом, Денис советует пассажирам договариваться о стоимости услуги заранее, смотреть, какие тарифы установлены у данного перевозчика, и примерно прикинуть, сколько будет стоить поездка.

AUTO.TUT.BY проехал по центральным местам столицы и проверил, какую стоимость поездки назначают таксисты, работающие «от борта». Для наглядности мы привели сведения, сколько бы такая поездка обошлась, если бы пассажир вызвал машину через приложение «Яндекс.Такси», Uber и службу 135.

ТЦ «Замок»

В 22.00 по обеим сторонам от центрального входа в ТЦ мы насчитали 16 автомобилей такси. Судя по оклейке на бортах, часть из них может принимать заказы и через диспетчерские службы, но были авто без указания номеров на желтых полосках — значит, работают на себя. Интересуемся у некоторых водителей, сколько будет стоить поездка от «Замка» до Военного кладбища на улице Козлова, — расстояние от точки до точки 7 км.





Большинство водителей сразу озвучивают стоимость поездки — от 15 до 18 рублей, а значит, километр поездки обойдется пассажиру от 2 до 2,5 рубля. Дороже всех стоят услуги темно-синего Peugeot с надписью Minsk на борту — 3 рубля за километр. По словам водителя серебряного седана с надписью 7788, поездка у него обойдется дешевле всего — за 1 км он берет 55 копеек, плюс к этому — стоимость посадки, которую таксист не сказал.

Такой же маршрут на авто, вызванном через приложение «Яндекс.Такси» по тарифу «Эконом», будет стоить 7 рублей 10 копеек, UberX — 4 рубля 98 копеек, такси 135 «Столица» — 6 рублей 72 копейки.

ТРЦ Galleria Minsk

Напротив входа в ТРЦ на проспекте Победителей стоят по несколько такси на «аварийках» — имитация неисправности авто вызвана тем, что здесь установлены знаки, запрещающие остановку транспортных средств. Есть среди них и один нелегал — на белых регистрационных номерах, но зато с «шашечками» на крыше. За поездку в 6 км парень назначает цену в 8 рублей.





Второй вход из ТРЦ выходит на улицу Димитрова, возле него тоже стоят такси. Цены за поездку водители назначают разные.

— По таксометру рублей 10 получится. У меня 1,5 рубля стоит километр, — говорит водитель белого седана.





— Сколько вы готовы заплатить? — вопросом на вопрос о стоимости поездки отвечает таксист минивэна, на котором написано «Яндекс». — На мои тарифы вы даже не смотрите — там у меня 2,5 рубля за километр. Если включу таксометр, то очень дорого получится. А так рублей 8−10. Так что давайте, договариваемся и поехали…

Если вы вызовете такси через приложение «Яндекс.Такси» по тарифу «Эконом», поездка будет стоить 5 рублей 80 копеек, UberX — 5 рублей 84 копейки, такси 135 «Столица» — 6 рублей 3 копейки.

Железнодорожный вокзал

Несмотря на запрещающие знаки, такси здесь традиционно много.





Просим довезти ипэшников, работающих «на себя», до универсама «Брест» в Малиновке — расстояние почти 9 км. Практически все водители называют ориентировочную стоимость поездки от 15 до 20 рублей.

Приложение «Яндекс.Такси» по тарифу «Эконом» выдает стоимость маршрута — 8 рублей 90 копеек, UberX — 5 рублей 81 копейка, такси 135 «Столица» — 7 рублей 66 копеек.