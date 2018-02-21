4 августа на аэродроме «Боровая» состоится одиннадцатый музыкальный фестиваль « Рок за Бобров ». В 2018 году выступят семь хедлайнеров, а территория фестиваля увеличится вдвое. Сегодня организаторы рассказали о первых участниках — группа «Звери», Noize MC и Louna.





Напомним, продажи билетов стартовали еще до объявления хедлайнеров фестиваля. На данный момент продано 2900 так называемых «early birds» (билетов по цене 19,9 рублей). Организаторы опен-эйра обещают собрать 30 тысяч человек. Возможно, в этому году «Рок за Бобров» поставит новый рекорд посещения.

Отметим, новшеством 2018 года станет конкурс среди белорусских музыкантов. Организаторы планируют отойти от стандартного выбора групп на разогрев фестиваля и сосредоточатся на поиске новых имен. Победитель получит не только выступление на фестивале, но и возможность прорыва на внешние рынки при финансовой поддержке фестиваля.





Итак, вашему вниманию первые участники «Рок за Бобров-2018»:

«Звери»

Группа «Звери» была создана в 2001 году. Сингл «Дожди-Пистолеты» имел успех в различных хит-парадах. В 2004 году группа выпустила второй альбом — «Районы-Кварталы», ставший для нее окончательным прорывом к вершинам чартов. «Звери» получили ряд премий в области шоу-бизнеса. В 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 названы «Лучшей рок-группой» по версии телеканала Муз-ТВ. В 2005 получили аналогичную премию от MTV Россия. В 2004 «Звери» завоевали премию MTV Europe Music Awards как «Лучший исполнитель России».





А недавно фронтмен группы Рома Зверь дебютировал в большом кино. Певец снялся в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» в роли Майка Науменко. Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. История разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Тем летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».

Noize MC





За 15 лет своего творческого пути Noize MC превратился в мега-звезду отечественного шоу-бизнеса. Ивану, фронтмену группы, удалось совместить рэп и рок, независимость и поддержку масс-медиа, концерты на улицах и выступления на престижных популярных премиях. Сегодня коллектив Noize MC, насчитывающий более десятка человек, превратился в отлаженно работающий механизм.

Louna

Louna — идеальный проект для больших и драйвовых рок-фестивалей. Дебютное выступление коллектива состоялось в 2009 году. Благодаря мощной поддержке поклонников Louna стала победителем музыкальной премии Ramp, и на церемонии награждения в 2009 году получила статуэтку «Открытие года».





В 2011 году группа отправилась в свое первое турне по России, которое прошло с аншлагами во всех городах. А осенью 2013 года - в масштабный концертный тур по 26 городам США, проехав 13 штатов за 44 дня. Песни Louna зазвучали в ротации семи крупнейших американских радиостанций, а композиция UpThere заняла 13-место в хит-параде радиостанции Will FM в одном ряду с такими рок-легендами, как Korn, Pearl Jam, Alice In Chains, а позднее вошла в число ста лучших песен сводного национального американского чарта, заняв в нем 89-ое место.

Одна из песен музыкантов исполнена совместно с лидером группы «Ляпис Трубецкой» Сергеем Михалком, который высказался о сотрудничестве: «Это очень крутая группа — и Tracktor Bowling, и сама группа Louna — очень все круто. Ни мы, ни ребята из Louna не являемся коммерчески ангажированными. Поэтому то, что мы делаем, нам самим очень близко, нравится. У нас общее мировоззрение. Мы по-разному немножко выстраиваем свою музыкальную концепцию, но по убеждениям у нас практически нет противоречий: мы тоже за свободу, равенство, братство, за любовь, мир и против сволочей».

Как и анонсировали организаторы фестиваля ранее, с начало объявления имен артистов, билеты на фестиваль выросли в цене и сегодня стоят 27,9 рублей. Как и в прошлом году, при объявлении полного состава участников, стоимость билетов будет выше.

Фестиваль состоится на аэродроме «Боровая» 4 августа. Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: 27,9 рублей Купить билет

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