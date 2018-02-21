Фестиваль педагогических талантов прошел в Ошмянах

Для повышения престижа человека труда и создания благоприятных условий для профессионального роста и организации культурного досуга работников Федерация профсоюзов Беларуси на протяжении ряда лет проводит республиканский фестиваль «Трудовые таланты», состоящий из конкурса профессионального мастерства «Белорусский мастер-2018″ и конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси-2018″.





На прошлой неделе районный этап республиканских конкурсов прошел в Ошмянах. Председатель райкома профсоюза работников образования и науки Николай Кунцевич, приветствуя участников фестиваля, отметил, что творческие и инициативные педагоги Ошмянщины достойно представляют район на всех этапах конкурса, повышая престиж педагогического труда и внося существенный вклад в развитие системы образования и отраслевого профсоюза.





В фестивале педагогических талантов, который прошел в актовом зале СШ №2, приняли участие представители 12 учреждений образования района. 26 педагогов блеснули на сцене вокальными данными, умением танцевать, играть на музыкальных инструментах и декламировать стихи. Конкурсанты выступили в четырех номинациях: «Вокал», «Хореография», «Инструментальный жанр» и «Оригинальный жанр», который включал в себя не только художественное слово и разговорный жанр, но и такие виды, как пантомима, СТЭМ, демонстрацию моделей одежды, владение декоративно-прикладными видами творчества и др.





В номинации «Оригинальный жанр» победу одержала Ирина Ядевич, учительница начальных классов школы-интерната, представившая сатирический монолог собственного сочинения. Второе место жюри присудило театру мод центра творчества детей и молодежи, продемонстрировавшему коллекцию моделей с использованием народных мотивов. Третье место разделили сразу две участницы конкурса: педагог-организатор Жупранской СШ Валентина Миклис и заместитель заведующей яслей-сада №4 Алла Горлукович, которые декламировали стихи.





В «Инструментальном жанре» бесспорную победу одержал Иван Володько, учитель музыки СШ №3. В прошлом году игрой на саксофоне Иван Мечиславович покорил и областное жюри фестиваля, завоевав второе место на втором этапе республиканского конкурса.





Лучшим стал Иван Володько и среди вокалистов. Второе место в этой номинации заняли Диана Кевра, педагог-психолог Цуденишского УПК, и Анна Левкович, учитель иностранного языка Гольшанской СШ. Третье место у воспитателя Кольчунского дошкольного центра развития ребенка Лилии Зарубы.





Лидер профсоюзной первичной организации гимназии №1, педагог социальный Юлия Субач стала победителем конкурса «Белорусский мастер». Несмотря на то, что председателем первички Юлия Эдвардовна является только второй год, она активно занимается профсоюзной деятельностью, продолжая трудовые традиции коллектива, отстаивает социально-трудовые права и интересы членов профсоюза. На конкурс творческий и инициативный педагог представила профсоюзный урок со старшеклассниками по профориентации, самопрезентацию своей деятельности и увлечение пескографией.

Победители и призеры районного этапа профсоюзного фестиваля награждены дипломами отдела образования, спорта и туризма и райкома профсоюза работников образования и науки и подарками. Хорошим стимулом к развитию творческого потенциала педагогов стало поощрение в виде денежной премии, которую получили все участники творческого конкурса.

Победители конкурсов примут участие во втором этапе фестиваля «Трудовые таланты», который состоится в Гродно.

Алина САНЮК.

Фото Светланы МУЦЯНСКОЙ.