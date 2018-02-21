ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рецепт школьного обеда. Как повысить качество организации питания в школах, решали на заседании облисполкома

21.02.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
Размер текста:
A
A
A
В области в прошлом году было принято немало мер по совершенствованию организации питания в учреждениях образования, включая ремонты на пищеблоках, закупку оборудования, семинары для специалистов. Цель этой работы – совершенствовать процесс организации питания, устранить выявляемые проверками нарушения, сделать так, чтобы школьники получали качественные, полезные обеды по оптимальным ценам и при этом полностью исключить любые недобросовестные попытки получить личную выгоду в этом процессе.


Представление прокуратуры области от 10 января свидетельствует о том, что на местах меры не были исчерпывающими для эффективного контроля за организацией питания в учреждениях образования. Об этом доложила старший помощник прокурора области Светлана Нанкевич. Она остановилась на таких темах, как недопустимость хищений, качество продуктов, поступающих в школьные столовые, преобладание сладостей в ущерб полезной продукции в продаже. За допущенные нарушения по итогам последней проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 53 должностных лица. Что еще нужно сделать, чтобы избавиться от «мышей» на школьной кухне?

Как было доложено на заседании облисполкома, в целом в регионе разработан механизм контроля за школьным питанием. Он реализовывался, однако его эффективность требуется повышать. Многие проблемы на практике оказываются связаны прежде всего с человеческим фактором.

— Если система создана и, на наш взгляд, не требует коренных изменений, то нужно сделать так, чтобы она работала в полной мере, — подчеркнул Владимир Кравцов. — В такой важной теме, как питание детей, задачи должны ставиться жестко. За питанием детей необходим самый строгий контроль.




Требует серьезного совершенствования система внутреннего контроля в школах. Такое мнение выразил помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. Он поручил тщательно проанализировать все звенья этой цепи, начиная от поставки продуктов, ценообразования и заканчивая школьным меню.


— Должен быть налажен четкий контроль на этапах доставки продуктов, которые поступают на комбинаты школьного питания или на школьную кухню, сопровождения поставки обеда по пути в школу. В школе ответственные должны быть уверены в том, какую продукцию они приняли для школьников, — отметил он. — Должный контроль на всех этапах системы призван сделать невозможным случаи хищения продуктов. Ведь простое увольнение недобросовестного сотрудника не гарантирует, что следующий так не поступит. Это гарантирует система и контроль за ней. 

Как один из вариантов контроль предлагается установка систем видеонаблюдения. Но к такому решению, подчеркивалось, нужно подходить не повсеместно, а обдуманно и избирательно.

Как сообщил начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин, в Гродненской области  через КШП питаются 55 процентов учащихся. Что надо изменить в этой системе для выполнения главной задачи: кормить детей в школах полезной и вкусной пищей?

Представители образования считают, что это проверенная форма, от которой отказываться не стоит.

— Но нужно бороться с уязвимыми местами процесса «закладка продукции – комбинат школьного питания – школа». Нет разницы, кто заготавливал продукт, если он качественный. А проверить это – задача директора школы, назначенного им должностного лица, который возьмет пробы. Воровство же искореняется на этапе четкого контроля за закладкой продукции, — считает заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.


Заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко уверен, что в сфере школьного питания нужно подумать о создании конкурентной среды. С ним согласна заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик.

— Комбинаты школьного питания на сегодня основной доход имеют в виде платы за питание в школах. И закупки превратились в формальность. Нужно в качестве эксперимента попробовать дать возможность выиграть эту услугу другим, предусмотрев в договоре ответственность, — считает она.

Кстати, в Гродно такой эксперимент по работе с частными организациями проведут уже после зимних каникул, сообщил председатель горисполкома Мечислав Гой.

На вопрос соблюдения как натуральных, так и денежных норм на питание обратил внимание председатель Комитета государственного контроля области Анатолий Дорожко. Поэтому так важно исключить в этом процессе посредников. Он подчеркнул, что питание школьников – вопрос не только здоровья детей, но использования бюджетных средств. Поэтому проверки КГК в этой сфере будут не разовой акцией.


Прокурор области Виктор Корзун подчеркнул, что впредь прокуратура будет относиться к ответственным за нарушения в сфере школьного питания по всей строгости закона.

Главный государственный санитарный врач области Николай Кендыш сообщил, что в области санитарные службы совместно с главным управлением образования работают над созданием единого меню – десятка рационов, которые будут одинаковы для школ и чередоваться. Это поможет регулировать и качество питания, и цену школьного обеда. В области хотят разработать универсальный вариант, который устроил бы всех — и врачей, и поваров, и главное – самих школьников, которые с удовольствием бы шли в школьную столовую.

Фото Артема ТУРЛАЯ
Елена СТАСЮКЕВИЧ
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В области в прошлом году было принято немало мер по совершенствованию организации питания в учреждениях образования, включая ремонты на пищеблоках,

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпийских игр в Пхенчхане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика