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Далматинец укусил 8-месячного ребенка за голову

21.02.2018 11:15 — Разное | БДГ  
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Собака прокусила голову 8-месячному ребенку в Новополоцке 19 февраля.

Об этом сообщили в УСК по Витебской области.

Инцидент произошел в понедельник около 11 часов утра в квартире родителей матери ребенка.

Члены семьи собрались на кухне, и в какой-то момент далматинец схватил ребенка за голову. Медики Новополоцка оказали ребенку помощь, однако потребовалась срочная операция, и его увезли в отделение нейрохирургии Витебской областной клинической больницы.

В данное время следователи выясняют причину происшествия. Сообщается, что собака домашняя, имеет ветеринарный паспорт и все прививки. Взрослые в момент инцидента не употребляли спиртных напитков.

Малышу сделали трепанацию черепа, убрали осколки костей и поврежденное вещество мозга. Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

 
 
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Собака прокусила голову 8-месячному ребенку в Новополоцке 19 февраля. Об этом сообщили в УСК по Витебской области. Инцидент произошел в понедельник около 11 часов...

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