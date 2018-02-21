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Топ-10 злодеев в супергеройских фильмах: посмотрите, кто занял первое место
Портал Vulture составил рейтинг из 25 самых популярных, необычных и профессионально сыгранных антагонистов в супергеройских фильмах,
Роль суперзлодея в ленте исполнил Хит Леджер. «Темный рыцарь» стал одной из последних картин в фильмографии актера, скончавшегося в январе 2008-го. За роль Джокера Леджер был посмертно награжден премией «Оскар».
Вторая строчка досталась темнокожему злодею Эрику Киллмонгеру из вышедшей в 2018 году «
В первую десятку также вошли Генерал Зод (Теренс Стэмп) из «Супермена», Локи (Том Хиддлстон) из серии фильмов про Мстителей, Джокер в исполнении Джека Николсона в «Бэтмене» 1989 года, Мистер Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) в ленте Найта Шьямалана «Неуязвимый», Магнето (Иэн МакКеллен) во франшизе «Люди-Икс», Лекс Лютор из «Возвращения Супермена», которого сыграл Кевин Спейси, и еще один Джокер — из мультфильма «Бэтмен: Маска Фантазма». В анимационной ленте злодея озвучил Марк Хэмилл.
Завершает список суперзлодейка Гвен Грейсон из фильма «Высший пилотаж». Ее сыграла Мэри Элизабет Уинстэд.
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Портал Vulture составил рейтинг из 25 самых популярных, необычных и профессионально сыгранных антагонистов в супергеройских фильмах.
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