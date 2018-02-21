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В суд направлено дело водителя МАЗа, насмерть сбившего на "зебре" 10-летнюю девочку
В суд Центрального района Гомеля направлено уголовное дело о ДТП, в котором в октябре прошлого года погиб ребенок, сообщили TUT.BY в прокуратуре области.
Ребенок от полученных травм умер на месте. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.
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ДТП случилось 19 октября, около 15.00. 21-летний водитель грузовика МАЗ ехал по улице Телегина в направлении Советской.
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