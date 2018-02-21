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В Гродненской области избраны все 2389 депутатов в местные Советы

21.02.2018 — Разное | Ашмянскi Веснiк  
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В Гродненской области избраны все 2389 депутатов в местные Советы. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненской областной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов 28-го созыва Владимир Хлябич, передает корреспондент БЕЛТА.


 

Сегодня в Гродно на заседании областной избирательной комиссии подвели итоги выборов. «Выборы в местные советы депутатов в Гродненской области состоялись. Они прошли в полном соответствии с избирательным законодательством. Самый главный итог, что избраны все 2389 депутатов, что позволяет в определенные законом сроки сформировать областной, Гродненский городской, 17 районных, Березовский и Скидельский горсоветы и все сельские Советы депутатов», — отметил Владимир Хлябич. Он подчеркнул, что серьезных замечаний во время выборов не зафиксировано.

На выборах в Гродненской области было зарегистрировано свыше 4,8 тыс. наблюдателей. Явка избирателей составила свыше 79,8%.

«Все участки работали в штатном режиме. В целом избирательная кампания прошла в спокойном режиме. Большую работу провели все, кто участвовал в подготовке и проведении выборов», — отметил Владимир Хлябич. В ближайшее время и областная, и территориальные комиссии проведут первые сессии, на которых будут избраны председатели соответствующих советов. Такую работу, по законодательству, необходимо провести в течение месяца. Вновь избранные депутаты вступят в свои полномочия после первой организационной сессии.
Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/v-grodnenskoj-oblasti-izbrany-vse-2389-deputatov-v-mestnye-sovety-290724-2018/
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Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области избраны все 2389 депутатов в местные Советы. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненской областной избирательной комиссии

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