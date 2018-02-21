Джессика Честейн ведет переговоры о своем участии в съемках продолжения фильма ужасов «Оно» по мотивам романа Стивена Кинга. Предполагается, что она сыграет взрослую Беверли Марш, сообщает портал Variety.





Режиссером сиквела выступит Андрес Мускетти, снявший первую часть. Как ожидается, в проект вернется и Билл Скарсгард в роли клоуна Пеннивайза.

Для Честейн и Мускетти это будет не первая совместная работа. Ранее актриса сыграла у этого режиссера в триллере «Мама».

Напомним, фильм ужасов, который стартовал в минском прокате 7 сентября, еще до премьеры называли одним из самых страшных хорроров года. На одном из первых показов «Оно» в столице девушки не смогли досмотреть кино до конца и убежали из зала . Впрочем, в фильме были еще более страшные моменты, которые, как выяснилось, не вошли в финальную версию. Ранее, актер, сыгравший клоуна Пеннивайза, Билл Скарсгард в интервью Variety признался , что была сцена, которую он попросил вырезать:

«Это ретроспекция в 1600-е годы — еще до того как Пеннивайз стал Пеннивайзом. Мы снимали эту сцену дополнительно, но она получилась действительно тревожной. Там я похож скорее на себя, нежели на клоуна».

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