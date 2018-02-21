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Джессику Честейн позвали в продолжение хоррора "Оно"
Джессика Честейн ведет переговоры о своем участии в съемках продолжения фильма ужасов «Оно» по мотивам романа Стивена Кинга. Предполагается, что она сыграет взрослую Беверли Марш,
Режиссером сиквела выступит Андрес Мускетти, снявший первую часть. Как ожидается, в проект вернется и Билл Скарсгард в роли клоуна Пеннивайза.
Для Честейн и Мускетти это будет не первая совместная работа. Ранее актриса сыграла у этого режиссера в триллере «Мама».
Напомним, фильм ужасов, который стартовал в минском прокате 7 сентября, еще до премьеры называли одним из самых страшных хорроров года. На одном из первых показов «Оно» в столице девушки не смогли досмотреть кино до конца и
«Это ретроспекция в 1600-е годы — еще до того как Пеннивайз стал Пеннивайзом. Мы снимали эту сцену дополнительно, но она получилась действительно тревожной. Там я похож скорее на себя, нежели на клоуна».
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Предполагается, что она сыграет взрослую Беверли Марш.
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