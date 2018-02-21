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Глава администрации президента хочет пересмотреть цены на услуги по зимним видам спорта в Минске

21.02.2018 14:38 — Разное | Tut.by  
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Глава Администрации президента Наталья Кочанова считает необходимым пересмотреть цены на услуги по зимним видам спорта в Минске. Об этом она заявила сегодня на встрече с трудовым коллективом УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», передает БЕЛТА.


Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

С вопросом о ценах на услуги по катанию на коньках, лыжах обратилась работница предприятия. Наталья Кочанова отметила, что этот вопрос будет взят на контроль.

— Это не дело, когда зимой услуги по катанию на лыжах или коньках стоят немалые суммы. Это обсудим, посмотрим, из чего формируется эта цена. Вопрос обсудим с руководителем Минска. Люди должны быть информированы, где можно бесплатно покататься на лыжах, на коньках, — сказала она.

 
Теги: Минск
 
 
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- Это не дело, когда зимой услуги по катанию на лыжах или коньках стоят немалые суммы, - сказала Кочанова.

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