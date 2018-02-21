В междугородней маршрутке пьяный мужчина решил с ножом защищать пассажиров от водителя

В маршрутке «Минск-Солигорск» во время движения на слуцкой трассе пьяный пассажир вдруг подумал, что маршрутчик хочет ограбить пассажиров, и с ножом в руках приказал ему ехать прямо в милицию. Подробности рассказали в УВД Минской области.

В милицию позвонила пассажирка маршрутки и рассказала, что мужчина, скорее всего, пьяный, вдруг встал со своего места, подошел к водителю и навис над ним с ножом в руке. Навстречу маршрутке выехал экипаж ГАИ. Уже через 10 минут после звонка инспекторы остановили маршрутку и вывели из нее пьяного пассажира, забрав у него нож.

По словам водителя, мужчина подошел к нему с ножом в руке, пытался что-то сказать — но в силу своего физического состояния членораздельно выразить свою мысль не смог. Пока не подъехали сотрудники ГАИ, пассажир просто стоял с ножом у водителя за спиной и мычал — но действий никаких не предпринимал.





Выяснилось, что мужчине 53 года. Он из Солигорского района. В маршрутку в Минске сел уже хорошо выпившим, продолжил употреблять в дороге. В какой-то момент он заметил, что водитель с помощью телефонной гарнитуры с кем-то разговаривает. И почему-то решил, что тот обсуждает план ограбления пассажиров с подельником! Мужчина решил действовать: чтобы «предотвратить преступление», он достал и раскрыл свой складной нож, подошел с ним к водителю и попытался сказать ему, чтобы тот, нигде не останавливаясь, ехал прямиком в милицию. Что было дальше — нам уже известно.

В отношении мужчины был составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Кроме этого, материалы направлены для дачи правовой оценки в Слуцкий РОСК, а сам пассажир ближайшие несколько дней проведет в изоляторе временного содержания Слуцкого РОВД.