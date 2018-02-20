В Минске проходит Региональный форум национальных координаторов по целям устойчивого развития из стран Европы и Центральной Азии. Министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед. Владимир Макей отметил, что Цели устойчивого развития в приоритете для Беларуси.

В свою очередь первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед поблагодарила за теплый прием и отметила, что сегодняшняя встреча важна для всех участников:

— Форум по Целям устойчивого развития, который проходит в Минске, очень важный. Мы обменяемся опытом и постараемся найти пути решения тех вызовов, которые стоят сегодня перед нами в рамках Целей устойчивого развития.

Форум проходит в Минске 21-22 февраля, его тема — «Построение партнерства в поддержку национальных усилий в области устойчивого развития». Беларусь на форуме представит национальный опыт по организации работы в сфере достижения Целей устойчивого развития.

К форуму выпущен специальный тематический конверт Белорусской почты, сегодня состоится его гашение и выпуск в обращение. Во второй половине дня участникам из стран Европы и Центральной Азии будет предложено представить свой уникальный опыт претворения Повестки — 2030 в национальную политику и указать на наиболее приоритетные вопросы в достижении Целей. Пройдет интерактивная дискуссия участников.

Сессии на темы многостороннего партнерства на региональном, национальном и субнациональном уровнях, финансирования устойчивого развития и другие продолжатся 22 февраля.***

Во время открытия форума приветственное слово Президента озвучил премьер-министр Андрей Кобяков. Александр Лукашенко в своем приветствии отметил, что реализация принятой мировыми лидерами на саммите ООН Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года требует совместных широкомасштабных действий:

— Уважаемые участники форума, искренне рад приветствовать вас в Минске на региональном форуме координаторов стран Европы и СНГ по достижению Целей устойчивого развития. Реализация принятой мировым лидерами на саммите ООН Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года требует совместных широкомасштабных действий, инвестиций и настойчивости для обеспечения экономического роста, здоровой экологии, достойной жизни каждого человека и внедрения инноваций. Беларусь при поддержке ООН инициировала этот форум, чтобы активизировать коллективную работу ради мира процветания, взаимовыгодного сотрудничества и равенства возможности для всех на здоровой планете. Сегодня вы делаете первый символических шаг по объединению усилий людей по решению глобальных задач. Участие в форуме руководства ООН, ее агентств и региональных образований подтверждает нашу решимость изменить жизнь к лучшему на планете. Желаю вам плодотворной работы установления партнерских контактов и успехов в достижении общих целей — Целей устойчивого развития, — говорится в приветствии Президента участникам форума.





***

Форум в Минске по Целям устойчивого развития призван содействовать укреплению региональной и мировой стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая сегодня на Региональном форуме национальных координаторов по ЦУР стран Европы и Центральной Азии.

Как подчеркнул министр, Беларусь никогда не была всего лишь наблюдателем международных усилий в области развития. В свое время белорусская сторона совместно с партнерами разрабатывала концепцию устойчивого развития, наполняла идеями и содержанием Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года.

В Беларуси первостепенное внимание уделяется социально-экономическим вопросам, которые находятся в Повестке-2030. В частности, правительством принято около 20 государственных программ. В числе приоритетов — занятость населения, строительство жилья в регионах, поддержка наиболее уязвимых слоев населения, охрана окружающей среды. Достигнуты успехи в искоренении нищеты и решении проблем малообеспеченности. Беларусь также одной из первых в регионе присоединилась к Парижскому климатическому соглашению. Беларусь намерена активно развивать электрический транспорт, что позволит существенно улучшить качество воздуха в городах.

Министр иностранных дел выразил убежденность, что в перспективе Беларусь будет активизировать работу по всем направлениям устойчивого развития.

***

Форум в Минске закладывает основы партнерской платформы национальных координаторов по Целям устойчивого развития. Такое мнение журналистам высказал министр иностранных дел Владимир Макей.



«Форум закладывает основы партнерской платформы национальных координаторов по Целям устойчивого развития, — отметил Владимир Макей. — По сути, это начало нового регионального процесса, который направлен на совместную работу по достижению Целей устойчивого развития».

Министр подчеркнул, что форум не станет разовым событием. Речь идет о целенаправленной работе Беларуси совместно с партнерами по выстраиванию регионального сотрудничества национальных координаторов по ЦУР. «Форум станет составной частью серии важных мероприятий, которые пройдут в Беларуси в текущем году», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Беларусь стала признанным партнером международного сообщества в области устойчивого развития. Еще до принятия Повестки-2030 страна добилась подтвержденных ООН успехов в достижении Целей развития тысячелетия, напомнил Владимир Макей.

Совместно с международными партнерами Беларусь разработала Цели устойчивого развития. Президент Александр Лукашенко принял участие в саммите ООН в 2015 году, на котором эти Цели были приняты. В своем выступлении на саммите глава государства обозначил неразрывную связь между развитием и обеспечением мира и безопасности. Задачи регионального форума координаторов по ЦУР, который открылся сегодня в Минске, созвучны базовым установкам работы в Беларуси в многосторонних структурах — содействовать объединению международных усилий по наиболее актуальным вопросам повестки дня.

«Нельзя обеспечить благополучное развитие в нестабильном, подверженном хаосу мире, где царит конфронтация и недоверие друг к другу. Эти вопросы однозначно взаимосвязаны. По всему их комплексу Беларусь может и готова предложить свой опыт, возможности и идеи. И Минск всегда готов быть гостеприимным местом международного обсуждения глобальной повестки дня», — резюмировал Владимир Макей.





Региональный форум национальных координаторов в Минске 21-22 февраля собрал делегации из более 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обмениваются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсуждают проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Такой диалог будет содействовать распространению лучшей мировой практики и инновационных подходов в сфере достижения ЦУР, станет платформой для создания региональной сети национальных координаторов по ЦУР.

***

Для реализации Повестки-2030 нам нужна ООН, которая способна сплотить страны на совместную работу для преодоления глобальных вызовов и угроз. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня во время Регионального форума по ЦУР.



Как отметил глава МИД, сами по себе вопросы устойчивого развития имеют безусловную ценность, но их важнейшее предназначение — содействие общественной, региональной и глобальной стабильности, укреплению экономического и политического сотрудничества между государствами.

Региональный форум по ЦУР открывает целую серию широких дискуссий, посвященных стабильности и безопасности в регионе. Владимир Макей сообщил, что в мае белорусская сторона проведет большую экспертную конференцию по вопросам безопасности в Восточной Европе. «Этот разговор будет продолжен на встрече основной группы Мюнхенской конференции, которая соберется в столице Беларуси осенью. В октябре под эгидой ОБСЕ в Минске пройдет конференция по вопросам контртеррористической тематики», — отметил министр.

Он считает, что через призму этой перспективы видится уникальное значение сегодняшнего форума. Владимир Макей выразил уверенность, что выработанные рекомендации будут способствовать развитию прагматичного и взаимовыгодного взаимодействия в регионе Большой Европы, укреплению духа партнерства и доверия между странами. «Для реализации Повестки-2030 нам нужна ООН, которая структурно и стратегически объединяет свои программы в области мира и безопасности, устойчивого развития, а не оставляет их институционально разрозненными, как в прошлом, — подчеркнул Владимир Макей. — Нам нужна ООН, которая помогает наводить мосты между государствами во время зарождающейся напряженности между ними. Нам нужна ООН, которая способна сплотить страны на совместную работу для преодоления вызовов и угроз для всего человечества. И, наконец, нам нужна «командная» ООН на местах, которая сможет эффективно и рационально поддерживать государства на пути к устойчивому развитию».

***

Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед сегодня на встрече с журналистами высоко оценила начало реализации Беларусью Целей устойчивого развития.





«Беларусь начала с хорошего уровня — вы реализовали Цели развития тысячелетия. Инициатива, предпринимаемая правительством страны, — это то лидерство, которое нас радует», — сказала Амина Мохаммед.

Она считает важным, чтобы при реализации Целей устойчивого развития удалось дойти буквально до каждого гражданина. По ее мнению, в основе всех вопросов, в том числе развития здравоохранения, искоренения бедности, лежит экономика. «Мы хотим создать мир, который будет лучше. А это также невозможно без решения вопросов охраны окружающей среды», — заметила Амина Мохаммед. Первый заместитель Генерального секретаря ООН обратила внимание на тот факт, что для осуществления работы в указанных направлениях необходимы долгосрочные инвестиции. «Мы услышим многие идеи, касающиеся решения данных вопросов», — уверена она.

Как считает Амина Мохаммед, в современных условиях для всех стран мира очень важным является избежать конфликтов и обеспечивать достойные условия жизни людей. «Надо больше внимания обращать на уязвимые слои населения», — убеждена она.

Первый заместитель Генсека ООН подчеркнула, что в Беларуси она увидела много хороших инициатив. По ее мнению, республика вдохновляет своими идеями и другие страны на решение вопросов, связанных с реализацией ЦУР.

***